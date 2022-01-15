السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء اختبارات الفصل الدراسى الأول بكلية الصيدلة جامعة طنطا إلكترونيًا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، عن بدء أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية الصيدلة إلكترونيًا بمقر مركز الاختبارات الإلكترونية الجديد بالجامعة، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية لتحقيق الجودة فى العملية التعليمية، لما تتميز به من دقة وإيجاز، موضحًا أنه سيتم إجراء التصحيح الإلكتروني الفوري.

وأكد زكى تحقيق قفزة كبيرة فى ملف التحول الرقمى الشامل بالجامعة ورقمنة الخدمات الطلابية، وأوضح الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا أنه تم افتتاح 15 قاعة كبرى للاختبارات الالكترونية تضم 1629 جهاز حاسب آلى وتواكب ذلك مع تحسين نوع وعدد الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب والباحثين والمتدربين مثل منصة الأبحاث الطلابية والمنصات التعليمية ومنصات التدريب.

أكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، انتظام العملية الامتحانية فى أول أيام الامتحانات الإلكترونية بمعامل الجامعة.

وأشاد الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعه طنطا لشئون التعليم والطلاب، بجاهزية المعامل الإلكترونية وبمجهودات فرق العمل بمركز الاختبارات الإلكترونية، وانتظام سير الاختبارات وفق الخطة الموضوعة للجامعة، وذلك بدون أي معوقات أو شكاوى حتى انتهاء الاختبار.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد النمر مدير المركز الرئيسى للخدمات الإلكترونية والمعرفية بجامعه طنطا محافظة الغربية إلى أن مركز الاختبارات الإلكترونية استقبل الاختبار الأول من طلاب كلية الصيدلة.

 وأكد مدير المركز الرئيسى للخدمات الإلكترونية على جاهزية مركز الاختبارات بعدد 1700 مقعد اختبارات في إطار الأسبقية الأولى بالتعاون مع المجلس الأعلي للجامعات ووزارة الاتصالات.

رئيس جامعة طنطا بدء اختبارات الفصل الدراسى الاول لطلاب كلية الصيدلة إلكتروني

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