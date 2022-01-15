محافظ المنوفية يصرف مليونًا و620 ألف جنيه لأسر ضحايا معدية المناشى

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه، اليوم، أسر ضحايا ومصابى حادث معدية المناشى من أهالى عزبة التفتيش التابعة لقرية طليا بمركز أشمون، حيث قدم محافظ المنوفية خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً المولى، عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الضحايا فى واسع رحمته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

حضر اللقاء اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد، وعضوا مجلس النواب أحمد الخشن وصابر عبدالقوى، ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعى والقوى العاملة، ووكيلة مديرية الصحة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وممثل من الأوقاف، وممثلو الجمعية الشرعية فرع المنوفية وجمعية أمل مصر للتنمية بالسادات، ورجل الأعمال الدكتور هانى الجمل.

وقام محافظ المنوفية بتسليم مبلغ 130 ألف جنيه من ديوان عام المحافظة ووزارة التنمية المحلية لأسرة كل متوفى بإجمالى 8 أسر، فضلاً عن صرف 20 ألف جنيه من صندوق تحيا مصر لكل منهم، كما جارٍ صرف 25 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعى و10 آلاف جنيه من وزارة القوى العاملة لأسر الضحايا، ليصبح إجمالى ما تم تسليمه لأسرة كل متوفى 185 ألف جنيه، كما قام المحافظ بتسليم 10 آلاف للناجين من الحادث والبالغ عددهم 14 حالة بإجمالى 140 ألف جنيه، ليصل جملة ما تم صرفه من مساعدات عاجلة إلى «مليون و620 ألف جنيه»، وكذا صرف مساعدات عينية.

وخلال لقائه أسر الضحايا، قال محافظ المنوفية: "أنا فى خدمتكم وتحت أمركم"، مؤكداً حرصه على تقديم أوجه الدعم اللازم والرعاية الشاملة وتلبية كافة المطالب والاحتياجات وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، مؤكداً أن فخامة رئيس الجمهورية قد أولى الحادث أهمية قصوى وأصدر توجيهات بإنشاء محور نيلى جديد في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة لتسهيل حركة تنقل المواطنين، حرصاً على أمنهم وسلامتهم، مضيفاً أنه قامت لجنة هندسية من محافظة المنوفية ووزارة النقل لمعاينة إنشاء المحور الجديد وإعداد الرسومات الهندسية للبدء في التنفيذ.

وأضاف محافظ المنوفية أنه سيتم إطلاق أسماء ضحايا الحادث على إحدى المدارس بالعزبة باسم "شهداء عزبة التفتيش" تخليداً لذكراهم، كما وجّه على الفور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإعداد حصر شامل لمنازل أهالى الضحايا والمصابين لتوصيل خدمة المياه لهم على نفقة المحافظة، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بتسريع إجراءات صرف معاش «تكافل وكرامة» للمستحقين بنطاق العزبة، والتنسيق لإقامة مشروعات صغيرة لفتيات القرية وشبابها لتصبح مصدر دخل ثابت لهم وتدريبهم عليها ودعمهم مالياً، فضلاً عن تكليف القوى العاملة بتوفير فرص عمل مناسبة لشباب العزبة بالقطاع الخاص.

كما قرر محافظ المنوفية إرسال قافلة طبية شاملة كافة التخصصات بالمجان لأهالى عزبة التفتيش، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة للجميع، هذا وقد أمر بزرع 30 عمود إنارة جديد بالعزبة بناء على طلب الأهالى، كما أصدر توجيهاته بإرسال وحدة التدخل السريع غداً الأحد لرفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم وتسوية مداخل العزبة.

من جانبه، أشار محافظ المنوفية إلى أنه منذ وقوع الحادث كانت هناك متابعة ميدانية على مدار الساعة، وتم تكليف السكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالتواجد في الموقع فور وقوع الحادث، والتواصل مع غرفة العمليات المركزية للمحافظة للإبلاغ الفورى عن أي مستجدات أولاً بأول، فضلاً عن التوجيه بدفع كافة المعدات والأطقم الفنية اللازمة بالموقع للمعاونة في استخراج الضحايا والسيارة الغارقة، كما أضاف محافظ المنوفية بتواجد 7 مجموعات إنقاذ للبحث عن الحالة المتبقية، وتكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بتكثيف الرعاية الاجتماعية للأسر عقب وقوع الحادث.