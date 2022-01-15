حلقة السمك بالغردقة.. لو نفسك في مأكولات بحرية بأقل الأسعار (فيديو)

بث موقع وجريدة “الدستور” لايف من داخل حلقة السمك بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة للتعرف على حركة البيع وأسعار وأنواع الأسماك والتي شهدت انخفاضا كبيرا في تلك الفترة، وسط إقبال من المواطنين على الشراء للأسماك بأنواعها المختلفة.

وقال قاسم عادل، أحد تجار الأسماك بحلقة السمك بمنطقة السقالة بالغردقة، إن هناك انخفاضًا كبيرًا في أسعار الأسماك المختلفة، مؤكدًا أن سعر كيلو سمك التونة 35 جنيهًا، والخرمان 35 جنيهًا والحريت 50 جنيهًا والجمبري 140 والسردين 20 جنيهًا والكسكمري 30 جنيهًا والكلماري 140 جنيهًا بوري بحر 60 جنيهًا.

وأكد قاسم لـ"الدستور"، أن سعر كيلو الكابوريا بـ 50 جنيها، والشعور 70 جنيها، والشعور الكبير بـ100 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا بين تجار الأسماك ومشروع الثروة السمكية، حيث يقوم المشروع للبيع تحصل مراكب السادات وسفاجا إلى التجار بأسعار مخفضة لبيعها بحلقة السمك بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأضاف أن هذا الموسم هو موسم صيد أسماك السردين والكسكمري وهو نظام الصيد بالشنشلة بالإضاءة الكثيفة فى البحر فى الفترات الليلة وهو ما تستخدمه مراكب مشروع الثروة السمكية بالبحر الأحمر، حيث تقوم بتوريد تلك الأنواع للتجار بأسعار مخفضة، حيث إن سعر الطاولة يبلغ 700 يتم بيعها بـ 500 و600 جنيه للتجار للبيع بأسعار مخفضة.



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