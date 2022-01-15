نقيب المحامين: إنشاء إدارة مستقلة لتحصيل قيمة دمغة التصديق على العقود

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ قرارًا بإنشاء إدارة مستقلة بالنقابة العامة بشأن الإشراف وتحصيل قيمة دمغة التصديق على العقود تسمى «الإدارة العامة للتصديق على العقود».

وجاء نص القرار كالتالي:

أولاً : تنشأ إدارة مستقلة بالنقابة العامة بشأن الإشراف وتحصيل قيمة دمغة التصديق على العقود تسمى «الإدارة العامة للتصديق على العقود».

وتتكون الإدارة من الموظفين الآتي أسماؤهم:

1 ــ أشرف طنطاوي مدير إدارة

2 ــ عماد رضوان نائب مدير الإدارة

3 ـ محمد الفوال موظف بالإدارة

4 ـ نشوى حسن موظف بالإدارة

على أن تنهض الإدارة بكافة المهام المنوطة بها والواردة بالقرار الصادر منا بتاريخ ٢٦/٠٨/ ٢٠٢١م ، إلى جانب ما يصدر إليها منا من تكليفات أخرى، يلغي أي قرار آخر ينظم ذات الشأن.

ويتولى الأمين العام لنقابة المحامين و أمين الصندوق ، كل فيما يخصه تسخير كافة الإمكانات لمساعدة الإدارة الجديدة لتحقيق المهام المنوطة بها.

وسبق ان أصدر نقيب المحامين، قرارًا بخصوص نظام التصديق على العقود ، وتوثيق التصديق ، بشأن عدم اعتماد أى إيصالات بسداد رسوم دمغات التصديق عدا الإيصال المؤمن والصادر عن النقابة العامة للمحامين .

وستقوم النقابة العامة بطباعته وتوفيره بكافة النقابات الفرعية والمحدد به رمز كودى للنقابة العامة ولكل نقابة فرعية كذلك، وذلك سواء تم التصديق على العقود بمعرفة النقابة العامة أو بمعرفة النقابة الفرعية.

فيما أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، في خطابه الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، تفويضه موظف من النقابة العامة؛ لاستلام 75 ألف إيصال تحصيل قيمة دمغة التصديق على العقود الخاصة بالنقابة.

ونص الخطاب: بالإشارة إلى أمر الإسناد والتوريد الصادر من النقابة العامة للمحامين إلى سيادتكم ، بشأن طباعة وتوريد عدد خمسة وسبعين ألف إيصال تحصيل قيمة دمغة التصديق على العقود الخاصة بنقابة المحامين، يسرنا أن نرسل أشرف طنطاوى - الموظف بالنقابة ، مفوضًا منا في استلام الإيصالات المشار إليها بعاليه.