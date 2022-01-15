السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم: قافلة بيطرية مجانية لتنمية الثروة الحيوانية بقرية الخواجات

قافلة بيطرية مجانية
قافلة بيطرية مجانية لتنمية الثروة الحيوانية

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه تم تنظيم قافلة بيطرية مجانية بقرية الخواجات التابعة لمركز يوسف الصديق، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجاً والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية للأماكن المحرومة بهدف زيادة الوعى البيطرى بين أهالى القرى وتفادى أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، مشيراً إلى أهمية هذا القطاع المهم وما يمثله كمصدر رزق للمربين ورئيسى للاقتصاد الوطني.

ولفت المحافظ، إلى أن القافلة تأتي في إطار جهود المحافظة لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها وذلك بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، وفي إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة والمركز القومي للبحوث من خلال المشروع البحثي "قوافل بيطرية لخدمة المجتمع المدني وتنمية الثروة الحيوانية"، بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين والخبراء والكوادر العلمية في هذا المجال.

وأكد "الأنصاري" حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية والعمل على تقديم وتطوير خدمات أفضل للمربين بمراكز وقرى المحافظة بالمجان للتيسير على أهالى هذه القرى، تماشياً مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

فيما أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 2644 حيوان، للكشف عن الأمراض المعدية والوبائية والتناسلية، وكذا الكشف على عدد 920 من الطيور والأرانب، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من القافلة 231 فردا من أهالي القرية، لافتاً إلى أنه تم تقديم الخدمة البيطرية وصرف العلاج بالمجان.

محافظ الفيوم قافلة بيطرية مجانية حياة كريمه بقرية الخواجات

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١٩٩٠-٢٠٢١

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