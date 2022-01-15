«الهجان» يستقبل مستشار الرئيس داخل مكتبه بديوان عام القليوبية

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بمكتبه بالديوان العام، وتأتي تلك الزيارة لحضور فعاليات ندوة نظمتها مدرسة الشبان العالمية ببنها تحت عنوان (دور الدين في مكافحة الإرهاب وتنمية روح الولاء للوطن).

ورحب محافظ القليوبية "بالأزهري" على أرض المحافظة، والتي تعد شعاعًا للعلم والتربية والثقافة مؤكدا على دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الإسلامي الوسطي وتعاليم الدين السمحة، وترسيخ قيم الإسلام النبيلة والاهتمام بالشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء وتقدم المجتمع وتربية النشء على حب الوطن والانتماء له ونبذ التطرف والإرهاب.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية عن شكره لمحافظ القليوبية لحسن الاستقبال، مؤكدا أن محافظة القليوبية تزخر بالعديد من العلماء الكبار خصوصا بقرية مرصفا التابعة لمركز بنها وأبزرهم الشيخ حسين المرصفي من علماء الأزهر الكبار وفضيلة الشيخ محمد عبدالعزيز واصل وكيل الأزهر الشريف السابق إبن قرية العبادلة بالقليوبية و الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق إبن قرية طحلة

وفى سياق متصل استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، لتنفيذ حملة لتوعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2021 – 2023)، المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026).

حيث قامت السفيرة والمحافظ بتسليم عدد 60 طالبة وطالب لمدرستى السادات الثانوية للبنات والشهيد سعد عطا للتعليم الاساسي بقرية شبلنجة بمدينة بنها حيث تم توزيع حقيبة مزودة بأحدث أدوات الرسم والمواد اللازمة للاشتراك في المسابقة الفنية التي اطلقتها اللجنة الوطنية التنسيقية ، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وجاء ذلك بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم.

في البداية رحب محافظ القليوبية،بالحضور ووجه الشكر للسفيرة نائلة جبر لاهتمامها وحرصها على حضور الندوة لتوعية طلاب المدرسة بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا على أهمية ملف الهجرة غير الشرعية، وحرص وزارة التعليم على توعية طلابها بالمخاطر التي تنجم عن سلوك هذا المسار، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمحاربة الهجرة غير الشرعية كالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية «مراكب النجاة»، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد المحافظ خلال لقائه بالطلاب ان الهدف من المبادرة هي توعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بمخاطرها وما يتبعها من تشريد وعقوبات رادعة مشيرا الي ان المشروعات القومية التي تنفذها الدوله والمشروع القومي لتنمية الريف المصري حياه كريمة لها دور كبير في محاربة البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية مطالبا الشباب بالبحث علي فرص العمل المناسبة التي توفرها تلك المشروعات.

وأكدت السفيرة خلال كلمتها علي حرص اللجنة علي توعية طلاب المدارس مشيرة الي ان الندوة تأتي ضمن فعاليات المسابقة التي تنظمها اللجنة لتوعية الطلاب بخطر الهجرة غير الشرعية، حيث شارك في المسابقة عدد 720 طالبة.