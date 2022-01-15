السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حماة الوطن: توصيات منتدى الشباب تضمنت محاور استراتيجية

حامد عبد اللطيف الهدهد
حامد عبد اللطيف الهدهد

قال الدكتور حامد عبد اللطيف الهدهد، الفقيه القانوني، أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالجيزة، أن توصيات منتدى شباب العالم الذي اختتم فعالياته يوم الخميس، تضمنت عدد من المحاور الهامة والاستراتيجية؛ لعل أبرزها ما يتعلق بمساعدة الدول الفقيرة والدعوة لعقد قمة عالمية لبحث حل هذه الأزمة التي تهدد حياة الآلاف وربما الملايين من البشر كل عايرا أن منتدى شباب العالم كان فرصة جيدة لاستعراض الملفات التي تهم العالم.

وأضاف الهدهد في تصريحات له، أن التنظيم الجيد والإجراءات الاحترازية التي طبقها المنتدى منذ اليوم الأول، التي تعد تجربة مصرية رائدة في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على حياة المواطنين، حيث يمكن تعميمها في كافة الأحداث والاجتماعات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الفقيه القانوني، إلى أن المنتدى أيضا عقد عشرات الجلسات واللقاءات الهامة وكان هناك حوار مباشر بين الشباب والرئيس السيسي، في أكثر من مرة كانت جميعها تتميز بالشفافية والوضوح من جانب الرئيس السيسي، الذي جاوب على كافة أسئلة واستفسارات الشباب بكل صراحة وشفافية.

كما ثمن الهدهد، مشاركة وفد حزب حماة الوطن في المنتدى مؤكدا أن هناك عدد من الكوادر الشبابية في الوفد، موجها الشكر للدكتور نافع عبد الهادي أمين الحزب بمحافظة  الجيزة، وعصام نحمده مساعد الأمين العام على دورهم في دعم الشباب المشارك، مشيرا إلى هناك عدد من الشباب كان لهم دور بارز من بينهم محمد أبو عيسى، أمين الشباب، وباقي الشباب المشارك، حيث استطاعوا أن يشاركوا في عدد كبير من الجلسات واللقاءات الحوارية بشكل جيد يعبر عن الحزب واستراتيجيته.

وأكد أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالجيزة أن منتدى شباب العالم في مجمله هو نموذج مصري لتمكين الشباب والاستماع لهم حيث أصبح منتدى شباب العالم قناة دائمة للتواصل بين الشباب والقوى السياسية وبين الرئيس السيسي وكافة الجهات المسئولة في الحكومة من جهة أخرى حيث نرى لأول مرة أن يستمع رئيس الجمهورية للشباب بكل شفافية وديمقراطية.

توصيات منتدى شباب العالم الاجراءات الاحترازية الكوادر الشبابية مساعدة الدول الفقيرة حامد عبد اللطيف الهدهد الفقيه القانوني محافظة الجيزة حزب حماة الوطن

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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