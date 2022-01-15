السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم 26 ألفًا و100 ميجاوات

جريدة الدستور

كشف مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في نشرته اليوم السبت، عن انخفاض طفيف في أحمال الشبكة القومية لنقل الكهرباء عن آخر أيام شهر ديسمبر الماضي.

وأفاد مرصد الكهرباء، بأن أقصى حمل مسائي متوقع، اليوم، يبلغ 26 ألفًا و100 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين.

كان الحمل الأقصى المتوقع، اليوم السبت، قد بلغ 26 ألفًا و100 ميجاوات، مقابل 25 ألفًا 800 ميجاوات، أمس الجمعة، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته.

ونوه مركز التحكم، بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر "الاستهلاك أقل من الإنتاج" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

مرص الكهرباء أقصي حمل مسائي اليوم السبت

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١٩٩٠-٢٠٢١

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