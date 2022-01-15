السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بإحدى قرى المنيا

ارشيفية
ارشيفية

شهدت إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، انفجار أسطوانة بوتاجاز تسببت في إصابة ربة منزل وتصدع 3 منازل بالقرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، شمال محافظة المنيا، يفيد بنشوب حريق بمنزل بعزبة أبوحرب بمركز بني مزار، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي تسبب في إصابة ربة منزل، وتصدع 3 منازل، وعلى الفور انتقلت لجنة المباني الآيلة للسقوط، وتم إخلاء المنزل بالكامل وإصدار قرار إزالة، وتخفيف الأحمال بالمنازل الثلاثة المجاورة، وفصل الكهرباء والمياه.

الحماية المدنية أمن فصل الكهرباء انفجار أسطوانة بوتاجاز الأجهزة الأمنية محافظة المنيا قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق إصابة ربة منزل أجهزة الأمنية

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