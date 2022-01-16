مشروبات الصودا.. إليكِ طرق السلامة والبدائل لتناولها أثناء الحمل

يستمتع الكثير من الأشخاص بـ مشروب الصودا غير الكحولي، بما في ذلك النساء الحوامل، إذ يساعد شربها على الشعور بالانتعاش على الفور ويوفر الطاقة، فهل يمكن شرب الصودا أثناء الحمل أم يجب تجنبها تمامًا.

يستعرض موقع «momjunction» السلامة والآثار الجانبية لشرب الصودا أثناء الحمل.

من غير المحتمل أن يؤذيكِ شرب كوب من الصودا من حين لآخر أثناء الحمل أنت أو طفلك، ومع ذلك فإن استهلاكها المتكرر يمكن أن يكون مدعاة للقلق، والصودا هي مزيج من المياه الغازية مع المحليات، مثل السكروز أو شراب الذرة عالي الفركتوز، والنكهات الطبيعية، والكافيين نظرًا لأن معظم هذه المكونات يمكن أن تؤدي إلى نتائج صحية سلبية، فإن الحد من تناول الصودا أفضل.

كيف يؤثر الكافيين الموجود في الصودا عليكِ وعلى طفلك؟

حموضة.

عسر الهضم.

غثيان.

دوار.

عصبية.

الأرق.

كيف يؤثر السكر الموجود في الصودا عليك وعلى طفلك؟

قمع شهية المرأة الحامل للأطعمة الصحية.

تسبب زيادة في الطاقة، ويؤدي إلى زيادة وزن الأم غير المرغوب فيه والمخاوف الصحية ذات الصلة، مثل الولادة المبكرة.

زيادة خطر الإصابة بمرض السكري في وقت لاحق في منتصف الطفولة.

هل الدايت صودا هو الخيار الأفضل؟

تحتوي صودا الدايت على نفس مكونات الصودا العادية باستثناء السكر، وبدلاً من ذلك، تحتوي على مواد تحلية صناعية وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على ستة محليات صناعية كمضافات غذائية- السكرين، اسيسولفام، الأسبارتام، النيوتام، السكرالوز، والافلامام، في حين أن هذه المحليات غير الغذائية توفر الحد الأدنى من السعرات الحرارية إلى الصفر، إلا أنها ليست كلها آمنة للاستهلاك للأمهات.

ما بديل الصودا؟