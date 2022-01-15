السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء مول الملابس المستعملة بحي العرب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أن مول الملابس المستعملة الجديد، سيكون منطقة جذب سياحي ومزار لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه، وتوفير الراحة للزائرين، والذي يشمل كافيهات، وسيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة على طول المول لخدمة الزوار ومصاعد أخرى لخدمة المترددين لسهولة التنقل داخل المول.

وتابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير ومعدلات العمل الجارية في إنشاء المول التجاري لتجارة الملابس المستعملة والجاهزة والأقمشة وتجهيزات المنازل وغيرها من الأنشطة المتعددة بحي العرب.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد لتفقد ٱخر تطورات العمل بالمول رافقه خلالها مسئولي حي العرب، والمسؤولين عن تنفيذ المشروع.

ووجه المحافظ، خلال تفقده الأعمال الإنشائية بالإسراع في معدلات التنفيذ، لسرعة تشغيل المول في أقرب وقت، مؤكدا أن العمل وصل لمراحل متقدمة، لافتا إلى أن المول، سيقام على مساحة 16 ألف م بجوار بازار بورسعيد، الجديد، وسوق الأسماك الجديد، ولن يسمح بعدها بأي نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول لإحداث الرواج المطلوب لعدد 514 محلاً سيضمها المول.

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١٩٩٠-٢٠٢١

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