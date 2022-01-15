وزير الرياضة يعلن تفاصيل برنامج «30 يوم تحدى رياضى افتراضى»

◄ الدكتور أشرف صبحى : "30 يوم تحدى" يأتي ضمن حزمة من البرامج الهادفة لنشر ممارسة الرياضة داخل المجتمع فى ضوء توجيهات القيادة السياسية



◄ رئيس بنك saib : برنامج "30 يوم تحدى" هو استمرار لاستراتيجية البنك في تنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية والشبابية لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن فتح باب التسجيل للمشاركة فى فعاليات النسخة الثانية من برنامج "30 يوم تحدى رياضى افتراضى"، الذى تنفذه إدارة السياحة الرياضية بالوزارة؛ لتشجيع النشء، والشباب، وجميع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية من أى مكان يُناسبهم، وذلك في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقدته وزارة الشباب والرياضة ،صباح يوم السبت الموافق 15 يناير 2022 ، بمركز التعليم المدني بالجزيرة بحضور الأستاذ طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك saib (الشريك والراعى الرئيسي للبرنامج)، ولفيف من قيادات البنك، وعدد من الرعاه، وسونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وأحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية، ومحسن عبد المعبود منظم البرنامج مع الوزارة.



تتنوع الألعاب الرياضية التى حددتها الوزارة للمشاركة في " تحدي 30 يوم"، ما بين (الجري - المشي - الدراجات – هاند كاب لذوي الهمم والقدرات الخاصة "، حيث يُنفذ خلالها المشارك النشاط الرياضي الراغب المشاركة به بمدة لا تتجاوز 30 يوماً، وينطلق التحدى مطلع شهر فبراير المقبل.



لفت وزير الشباب والرياضة -فى كلمته- إلى قيام الوزارة بتنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج والأنشطة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل نشر الرياضة داخل المجتمع على مستوى جميع محافظات الجمهورية وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة؛ تأكيداً على دورها فى التكوين البدنى السليم للفرد، وزيادة اللياقة البدنية، وتحسين الصحة العامة.





أوضح الدكتور أشرف صبحى أن فكرة برنامج "٣٠ يوم تحدى رياضى افتراضى"، جاء تنفيذها عام ٢٠٢٠م إبان جائحة كورونا؛ لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، مع تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية المتعلقة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ البرنامج الذى لاقى مشاركة واسعة فى نسخته الأولى، ولأهميته فى التشجيع على ممارسة الرياضة.



وفى السياق ذاته، طالب وزير الرياضة بالعمل علي توسيع قاعدة الممارسين المشاركين فى هذا المشروع، وإتاحة الفرصة أمام الجميع سواء داخل مصر أو خارجها للمشاركة فى هذا البرنامج القومى لممارسة الرياضة، مشيراً إلى أهمية قياس تفاعل المشاركين بالبرنامج عبر منصات التواصل الاجتماعى، والعمل على تطوير البرنامج بشكل مستمر لتحقيق أهدافه المرجوة فى تعزيز ممارسة الرياضة داخل المجتمع.





ومن جانبه أشار الأستاذ طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه البنك في دعم الرياضة في مصر و إن القطاع الرياضى يعد واحداً من أبرز القطاعات التى يحرص البنك على مساندتها لما تمثله من أهمية بالغة فى الإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين. كما أعرب عن سعادته لرعاية برنامج "30 يوم تحدى" والذي يأتى ضمن أنشطة المسئولية المجتمعية للبنك.





وأعلن عن إصدار بطاقات saib مسبوقة الدفع لجميع المشاركين في المسابقة والتي يتم شحنها بهدايا نقدية يتم إضافتها كرصيد في البطاقات؛ وذلك تشجيعاً للشباب على ممارسة الرياضة، ودعماً للشمول المالي.



كما أكد الخولي على استمرار دعم البنك لأنشطة وزارة الشباب و الرياضة كجزء لا يتجزأ من سعي بنك saib الدائم لدعم ورعاية الخطط التنموية القومية التي تتبناها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات، ومما يساهم في خلق قيمة مضافة في دعم جهود التنمية داخل المجتمع، مشيراً إلي التعاون مع وزارة الشباب والرياضة الفترة المقبلة من خلال إقامة دورات تثقيفية حول الشمول المالى داخل مراكز الشباب والاندية الرياضية علي مستوي جميع المحافظات.





من جانبه، أوضح أحمد عبد الخالق مدير السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة أن بعد جائحة كورونا كانت هناك توجيهات مباشرة من وزير الشباب والرياضة بشأن التوسع في تنفيذ المشروعات والبرامج الافتراضية وجاء منها برنامج ٣٠ يوم تحدى رياضي، مشيراً أن عدد المشاركين الذين شاركوا في النسخة الاولي من البرنامج ٣ الاف مشارك و ٢٠٠ مشارك من أبناء مصر بالخارج من ٢٠ دولة، وهذا العام نستهدف مشاركة ٥ آلاف مشارك.



هذا ويمكن للمشاركين التسجيل في برنامج "30 يوم تحدي" عبر استخدام مرن لتقنية الواقع الافتراضى، ويحصل المشارك الذي أكمل التحدي على ميداليات وشهادات المشاركة، والتي تصل إليهم في محل إقامتهم.

لينك التسجيل: هنا