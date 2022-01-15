المصيلحي: «نيبو 2022» بداية استرداد ريادة مصر على خريطة صناعة الذهب والمجوهرات

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قيام الوزارة بالتعاون مع الشعبة العامة للمصوغات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية في إقامة معرض "نبيو 2022" للذهب والمجوهرات خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل، بمشاركة من 25 إلى 30 شركة من كبرى الشركات العاملة في صناعة وتجارة الذهب بالإضافة إلى مشاركة كبار المصممين المحليين والعالميين.

وأوضح المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالوزارة، أن المعرض يعد بداية حقيقية للإعلان عن مرحلة جديدة لصناعة المجوهرات والحلي والفضة في مصر، لاسترداد ريادتها ومكانتها الإقليمية والدولية على خريطة صناعة الذهب والمجوهرات، لافتا إلى أنه بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري سيتم العمل على استقدام بعثة مشترين دوليين من المهتمين بصناعة الذهب وذلك للترويج للمنتجات المصرية ودعم صادرات الذهب.

وأضاف المصيلحي، أن سيتم على هامش المعرض تنظيم مؤتمر لإلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة لتصميمات المجوهرات، وتاريخ الدمغات،كما سيتم مناقشة أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه الصناعة ،كما سيتم خلال المعرض تكريم أقدم الصناع والتجار في مجال المجوهرات.

وأشار الى أنه سيتم قريبا الإعلان عن شركة تعمل على توفير المعدن الثمين للورش وضمان عملية البيع ورفع كفاءة التصميمات وتطويرها وكذلك دعم الورش الصغيرة ومساعدتها على عمليات التسويق وذلك لضمان رفع جودة المنتجات في تلك الصناعة الهامة.

وأكد المصيلحي أنه في إطار استراتيجيتها لدعم صناعة الذهب في مصر، فأن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ستقوم الاسبوع المقبل بمراجعة الإطار القانوني لمشروع قانون خاصة بالصناعة وذلك قبل عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بعملية دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، قال المصيلحي: "نحن في المراحل التجريبية للمشروع وسيتم البدء الفعلي فور تجهيز مركز استضافة قوي يشمل كافة البيانات الخاصة بالمشغولات في مصر وبه قدرات فنية وخوادم قادرة على استيعاب كافة المشغولات"، منوها بأنه تم شراء 5 أجهزة إضافية وذلك حتى لا يحدث تكدس وقائمة انتظار”.