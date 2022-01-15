السبت 15 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: تكريم رواد صناعة الذهب في معرض «نيبو2022»

وزير التموين
وزير التموين

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الاتفاق مع الشعبة العامة للمجوهرات لتنظيم معرض ومؤتمر عن المجوهرات فى فترة من 29 إلى 21 فبراير المقبل، للإعلان عن مرحلة جديدة فى صناعة المشغولات الذهبية، حيث كان هناك معوقات لهذه الصناعة وبالتعاون بين الوزارة ومصلحة الدمغة والموازين، وكذلك سيعقد مؤتمر فى هذه الفترة بحضور متخصصين ومصممين محليين وعالميين للإعلان عن ما يحدث فى مصر فى هذا الكيان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للإعلان عن معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات، والذى سيعقد بالقاهرة خلال الفترة من 19 وحتى 21 فبراير 2022 وذلك بحضور أعضاء الشعبة العامة للمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف وزير التموين، أنه سيتم تكريم رواد فى صناعة الذهب لإحياء قيمة من بدا واستمر فى هذا القطاع وأضاف الكثير فى هذا المجال، لافتا إلى أن اليوم نبدأ مرحلة جديدة ومميزة فى هذا المجال كما ان هناك تعاون بين الوزارة وقريبا سنعلن عن شركة لدعم صناعة المشغولات الذهبية والفضية والمجوهرات ودعم الورش الصغيرة.

“نيبو” هو رمز الذهب في مصر القديمة منذ أيام الفراعنة، ووفقا لمعتقداتهم ويعتبر الذهب معدن سماويا غير قابل لتدمير وغالبا ما يتم تصوير رمز الذهب نبو علي انه طوق مصنوع من الذهب تتدلى نهايته على الجانبين مع حوالي 7 معلقات تتدلى من الوسط.

تأتي الرؤية من إنشاء المعرض أن يكون الحدث الرئيسي والأكبر للذهب والمجوهرات في مصر وواحد من الأحداث الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط. 

على أن يقوم المعرض على تقديم المعرض بأنه الشامل والأكبر لصناعي الذهب والمجوهرات في مصر والمبتكريين  والمصممين والجهات الرئيسية والداعمة للصناعة،تشجيع مصنعي الذهب والمجوهرات على تقديم أرقى مجموعات الذهب والمجوهرات خلال المعرض، ومناقشة التحديات التي تواجه صناعة المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر، والعمل على تعاون جميع صناع وكبار التجزئة والمتاجر والهيئات الحكومية من أجل إنجاح  الحدث وعرض اتجاهات صناعة الذهب والمجوهرات العالمية..

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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