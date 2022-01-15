حسن عمار يطالب وزير الإسكان بتخصيص مشروع جديد لشباب بورسعيد

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بطلب للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن إدراج محافظة بورسعيد ضمن المحافظات التي يخصص لها مشروعات إسكان اجتماعي.

وأكد عمار، خلال اجتماعه بوزير الإسكان، أن محافظة بورسعيد لم تدرج ضمن المحافظات التي تم تخصيص مشروعات إسكان لها منذ عام 2016، مؤكدًا أن هناك شباب مستحقين للإسكان يستوجب طرح مشروعات لهم أسوة بباقي أبناء المحافظات الأخرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الطلب الذي تقدم به يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تأتي دائمًا في صالح الشباب، مؤكدًا أن الرئيس تحدث في منتدى شباب العالم عن العمل من أجل القضاء على الفقر، مشيرًا إلى أن توفير المسكن للشباب يعد من أهم خطوات القضاء على الفقر.

وأشار نائب بورسعيد إلى أن هناك شباب من محافظة بورسعيد يتكبدون فوق طاقتهم من الإيجارات الشهرية للوحدات، ويتعرض الكثير منهم للمشكلات بسبب الإقامة في منزل العائلة، مطالبًا بمشروع عاجل ينقذ الشباب، ويضمن لهم حياة مستقرة.

وشدد عمار على استمرار متابعته لملف تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي لمشروعي الـ3000 والـ9000 والإسكان التعاوني، مؤكدًا أن هناك إرادة حقيقية لسرعة تسليم الوحدات للشباب، مشيدًا بالتعاون الكبير من الجهات المعنية في حل المشكلات التي تواجه شباب بورسعيد، موضحًا أن الكتلة البرلمانية تلتقي بشكل دوري مع الشباب وتعمل على حل مشاكلهم.

يذكر أن النائب حسن عمار سبق وطالب بعودة المنطقة الحرة لبورسعيد وطالب «عمار»، بضرورة وضع آليه واستراتيجية شاملة لتعزيز النشاط التجاري للمحافظة بتحويل بورسعيد إلى منطقة حرة وفقًا لشروط وضوابط يحدده القانون، ما سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد القومي، خاصة أن المحافظة كانت منتعشة اقتصاديًا إبان الفترة التي كانت فيها المدينة حرة تجاريًا.