وزير التموين: 30 شركة من كبرى صناع الذهب تشارك في معرض «نبيو 2022»

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اقامة معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات والذي سيعقد بالقاهرة تحت اسم "نبو 2022" خلال الفترة من 19 وحتى 21 فبراير 2022.

المعرض سيضم نخبة من الشركات الرائدة فى صناعة المشغولات الذهبية، والصناعات التكنولوجية والوسيطة وسيفسح المجال لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للمساهمة وعرض منتجاتهم.

ويضم المعرض أحدث إصدارات ومودلات، من المشغولات الذهبية المصرية والعالمية، التى صنعت بأيادٍ مصرية، ويوفر فرصاً قوية لتنفيذ تعاقدات تجارية قادمة بأسعار تنافسية وخصومات حقيقية مع التجار المشاركين خلال فترة انعقاد المعرض.

ويتطلع صناع وتجار الذهب من خلال هذا الاحتفال السنوي للتجمع من أجل مناقشة مشكلات المهنة وإنعاش سوق المشغولات الذهبية باعتباره واحدا من أهم مصادر الدخل القومي.

وكشف وزير التموين أن المعرض بداية حقيقة للأعلى عن مرحلة جديدة لصناعة الذهب في مصر.

وتشارك بالمعرض حوالي 30 شركة بين الذهب والفضة والمجوهرات، وكبرى المصانع حتى يكون المعرض على أعلى مستوى يليق بمصر.

“نيبو” هو رمز الذهب في مصر القديمة منذ أيام الفراعنة، ووفقا لمعتقداتهم ويعتبر الذهب معدن سماويا غير قابل لتدمير وغالبا ما يتم تصوير رمز الذهب نبو علي انه طوق مصنوع من الذهب تتدلى نهايته على الجانبين مع حوالي 7 معلقات تتدلى من الوسط.

تأتي الرؤية من إنشاء المعرض أن يكون الحدث الرئيسي والأكبر للذهب والمجوهرات في مصر وواحد من الأحداث الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط.

على أن يقوم المعرض على تقديم المعرض بأنه الشامل والأكبر لصناعي الذهب والمجوهرات في مصر والمبتكريين والمصممين والجهات الرئيسية والداعمة للصناعة،تشجيع مصنعي الذهب والمجوهرات على تقديم أرقى مجموعات الذهب والمجوهرات خلال المعرض، ومناقشة التحديات التي تواجه صناعة المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر، والعمل على تعاون جميع صناع وكبار التجزئة والمتاجر والهيئات الحكومية من أجل إنجاح الحدث وعرض اتجاهات صناعة الذهب والمجوهرات العالمية..