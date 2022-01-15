السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق حملات نظافة بمراكز أسيوط لرفع المخلفات والقمامة

حملات النظافة
حملات النظافة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات النظافة مستمرة بقرى ومراكز وأحياء المحافظة، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية بصفة دورية دون تقاعس للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030م.

حملات نظافة بمراكز اسيوط (12)

حيث نظمت الأجهزة التنفيذية بمراكز "البداري وديروط وساحل سليم وأبوتيج والغنايم" عدة حملات مكبرة لرفع المخلفات والقمامة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين لإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة وذلك تحت إشراف محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم".

حملات نظافة بمراكز اسيوط (10)

وأوضح إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية والمجتمع المدني لتطوير منظومة النظافة وتحسين البيئة في التجميل والتطوير وإظهار الشكل الجمالي لها، موضحاً أنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بقرى ومراكز المحافظة بصفة دورية ومستمرة بمشاركة كافة القطاعات لتحسين منظومة النظافة.

حملات نظافة بمراكز اسيوط (9)

وتم خلال الحملات الاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية للمراكز والاحياء من قلابات وحاويات ولوادر وسيارات شفط الأتربة والكنس الآلي وجليدر وغيرها من معدات النظافة فضلاً عن تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في هذا القطاع الهام فضلا عن اعمال الصيانة المستمرة للكشافات وأعمدة الإنارة، مؤكداً على استمرار العمل طوال اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية ورفع جميع نقاط التجمع الخاصة بالقمامة وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة وفقاً للإمكانات المتاحة.

حملات نظافة بمراكز اسيوط (6)
اسيوط محافظة محافظ أسيوط المجتمع المدنى خطة الدولة اللواء عصام سعد حملات مكبرة منظومة النظافة الشوارع والميادين رفع المخلفات الوحدات المحلية للتنمية المستدامة الأجهزة التنفيذية المقدمة للمواطنين

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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