الفلبين تؤكد اكتشاف إصابات محلية بأوميكرون

أكدت وزارة الصحة الفلبينية رصد إصابات محلية بالمتحور أوميكرون في محيط العاصمة مانيلا اليوم السبت، مع بلوغ الإصابات اليومية ارتفاعا قياسيا لثالث يوم على التوالي.

وقالت ماريا روساريو فيرجيري وكيلة وزيرة الصحة في إفادة صحفية "نشهد انتشارا محليا للمتحور أوميكرون في محيط العاصمة".

وتضم هذه المنطقة 16 مدينة ويقطنها أكثر من 13 مليون نسمة. وسجلت وزارة الصحة 39004 إصابات جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت.

وبلغ إجمالي الإصابات 3.16 مليون، فضلا عن ما يقرب من 53 ألف وفاة، وهو ما يجعل الفلبين ثاني أعلى بلدان منطقة جنوب شرق آسيا في الإصابات والوفيات بعد إندونيسيا.

يذكر أن رفعت مانيلا، أمس الجمعة، حظرًا كان مفروضًا على دخول المسافرين من 14 دولة وإقليمًا ذات معدلات إصابة مرتفع بكوفيد- 19، ولكنها شددت على أنه لن يتم السماح بدخول السياح الأجانب وسط زيادة في الإصابات.

وأعلنت الفلبين عن رفع حظر الدخول، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد رقما قياسيا يوميا جديدا من الإصابات بكوفيد- 19، ليصل إلى 37 ألفا و207 حالات اليوم.

وقالت وزارة الصحة إن هذا العدد رفع إجمالي الحصيلة الكلية في البلاد من كورونا منذ بداية الجائحة إلى أكثر من 12. 3 مليون.

وأضافت أن حصيلة الوفيات ارتفعت بواقع 81 حالة لتصل إلى 52 ألفا و815.

وقال المتحدث الرئاسي، كارلو نوجراليس، إنه تم رفع حظر الدخول في الأساس من أجل السماح للفلبينيين في الدول والأقاليم المدرجة على "القائمة الحمراء" بالعودة للبلاد دون الاضطرار لانتظار طائرات العودة للوطن التي تسيرها الحكومة.

وسمح أيضًا بدخول الدبلوماسيين والأزواج الأجانب وأطفال الفلبينيين والمسافرين الدوليين الحاصلين على إعفاءات، ولكن نوجراليس شدد على "أننا لن نفتح بلادنا بعد أمام السياح الدوليين".