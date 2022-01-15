السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

معاينة 12 موقعا لإقامة محطات رفع صرف صحي بقرى البداري في أسيوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية والمستمرة على الأعمال الجاري  تنفيذها بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بقرى ومراكز المحافظة، وتوجيه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال واستكمال تنفيذ المشروعات، وفقا للخطة الزمنية ومتابعة مراحل تنفيذ كل المشروعات ومتابعة نسب التنفيذ بصفة دورية.

حياة كريمة البدارى (9)

وأعلن محافظ أسيوط عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لسرعة الانتهاء من المشروعات، لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حياة كريمة البدارى (7)

حيث تفقد محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى، سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز البدارى، كما قام بمعاينة 12 موقعا تمهيدا لإقامة محطات رفع صرف صحى عليها لخدمة قرى المركز، وذلك بمشاركة مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما تابع بعض الاراضى لإقامة بعض المدارس عليها، وتابع معدلات التنفيذ بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية، والتي سوف تنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

حياة كريمة البدارى (6)

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل، وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، لافتا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

حياة كريمة البدارى (4)
اسيوط محافظة الرئيس عبدالفتاح السيسي الصرف الصحي محافظ أسيوط تذليل العقبات مياه الشرب والصرف الصحي المبادرة الرئاسية اللواء عصام سعد الخدمات الحكومية رؤساء المراكز

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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