ضمن «سكن ودفا».. توزيع 50 ألف غطاء ومواد غذائية بأسوان

قال أحمد يوسف مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، إن العيد القومي لمحافظة أسوان، مناسبة قومية، تستحق أن نشارك فيها كمجتمع مدني بالعديد من المشروعات التنموية والخدمية لدعم الأسر الأولى بالرعاية التي تم بحثها إجتماعيًا والتأكد من استحقاقها، كما يتم تتفيذ الخدمات التتموية بشكل مستمر طوال العام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياه كريمة لجموع المواطنين.

وأضاف يوسف، إنه حتي الآن تم توزيع 50 ألف وحده غطاء من لحاف وبطانية، و219 ألف كرتونة مواد غذائية، و13 ألف وجبة ساخنة، و6000 كارت ملابس شتاء للأطفال، ليبلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة للمواطنين منذ بداية فصل الشتاء حتى الآن اكثر من 4 مليون خدمة للمستفيدين، وكان لمحافظات الصعيد نصيب الأسد من هذه الأعداد، حيث يتم التوزيع لمحافظات الصعيد بنسب أكبر من باقي المحافظات لتغطية قراعد بيانات الأسر المستحقة.

وقال يوسف، تفقدنا أمس 11 منزل ضمن حملة «سكن ودفا» حيث تم التدخل بالتسقيف والترميم، لتحسين بيئة السكن للمستفيدين، حيث يتم إعداد مقايسه هندسية باحتاجات المنازل، حسب إحتياج كل منزل.

وأضاف، تسعى دائمًا في مؤسسة مصر الخير، لتنمية الإنسان، وتوفير حياة كريمة لكل الفئات البسيطة والمحتاجة للدعم والمساندة.

وتابع، بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان، تم توزيع مواد غذائية وبطاطين، لـ100 أسرة بمحافظة أسوان، وجارِ تلبية إحتياجاتهم خاصة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول.