السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بالأرقام.. إجمالي إيرادات «الجريمة» لأحمد عز بعد 11 يوم من عرضه

الجريمة
الجريمة

نجح الفنان أحمد عز، في تحقيق إيرادات كبيرة خلال الأيام الأولى لعرض فيلم "الجريمة" الذي يقدمه مع عدد كبير من النجوم في مغامرة جديدة لإطلاق فيلم ضخم للغاية خلال موسم رأس السنة وأعياد الميلاد؛ حيث تصدر الفيلم الجديد إيرادات الشباك المصري بجدارة.

إيرادات فيلم الجريمة

وحصد فيلم "الجريمة" بطولة الفنان أحمد عز والفنانة منة شلبي، إيرادات كلية بلغت 13 مليون جنيه؛ وذلك خلال 11 يوم من العرض بدور السينما، حيث طُرِحَ الفيلم يوم الأربعاء قبل الماضي بعد عرض خاص كبير ومميز احتل به الفنان أحمد عز، صدارة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لساعاتٍ طويلة.

وتدور قصة الفيلم الجديد في إطار بوليسي تشويقي  حول جريمة قتل، وتورط بطل العمل مع عدد من المجرمين لتتغير حياته بعد لقاء بطلة العمل، وينتمي العمل إلى أفلام "الدراما النفسية" في إطار من الإثارة والتشويق، وكانت الرقابة على المصنفات الفنية العمل صنفت العمل تحت تصنيف عمري+16.

ويشارك في بطولة فيلم "الجريمة" كل من، النجم  أحمد عز، والنجمة منة شلبي والنجم ماجد الكدواني، بمشاركة كلا من الفنان الكبير سيد رجب، والفنان رياض الخولي، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي، ميرنا نورالدين، ناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبدالخالق.

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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