السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 فى حادث تصادم ميكروباص بجرار يحمل طوبًا بالغربية

حادث تصادم ميكروباص
حادث تصادم ميكروباص

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، بإصابات متفرقة في حادث تصادم ميكروباص بجرار زراعي محمل بالطوب على طريق السنطة شرشابة بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

 تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق السنطة شرشابة.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم ميكروباص بجرار زراعي محمل بالطوب، مما أسفر عن انقلاب الميكروباص وإصابة 3 أشخاص.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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