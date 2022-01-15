السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدمن سرق مؤسسة خيرية لشراء المخدرات بالأميرية

ضبط مدمن
ضبط مدمن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، القبض على مدمن سرق مؤسسة خيرية لشراء المخدرات بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مسئول بإحدى المؤسسات الخيرية الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة اثنين ماكينة خياطة- مقص كهربائي- مروحة كهربائية من داخل المؤسسة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الآيس بقصد التعاطى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقر بتصرفه فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سيئ  النية" مقابل مبلغ مالى، وإنفاقه المبلغ المالى على شراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، وأمكن ضبط "عميله"، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة المؤسسات الخيرية امن القاهرة الأجهزة الأمنية مؤسسة خيرية مخدر الأيس قسم شرطة أمن

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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