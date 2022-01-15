السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط هارب من تنفيذ أحكام بالسجن 7 سنوات بالقاهرة

ضبط هارب من تنفيذ
ضبط هارب من تنفيذ أحكام بالسجن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 7 أحكام حبس "محاجر" بإجمالى حبس 7 سنوات.

كانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة" مطلوب التنفيذ عليه فى عدد ٧  أحكام حبس "محاجر" بإجمالى حبس 7 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت مليونا وسبعمائة وخمسين ألف جنيه 1,750,000 جنيه، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مديرية امن القاهرة الأجهزة الأمنية مركز شرطة أمن الإجراءات القانونية إتخاذ الإجراءات القانونية الطرق والمنافذ اتخاذ الإجراءات تأمين الطرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

كواليس جلسة «بطلان توكيلات رشوان توفيق»: البنك رفض تقديم «تقارير صرف الفوائد»

وزير الآثار: الإعلان عن كشف أثري سيجذب انتباه العالم خلال شهرين

2.5 % دون حد أقصى.. «الضرائب» تعلن تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية

تفاصيل وموعد مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2022»

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

وزير البترول يصل إلى السويس لافتتاح عدد من المشروعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت