ضبط هارب من تنفيذ أحكام بالسجن 7 سنوات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 7 أحكام حبس "محاجر" بإجمالى حبس 7 سنوات.

كانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط "أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة" مطلوب التنفيذ عليه فى عدد ٧ أحكام حبس "محاجر" بإجمالى حبس 7 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت مليونا وسبعمائة وخمسين ألف جنيه 1,750,000 جنيه، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.