السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 320 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الغربية

تحصين الماشية
تحصين الماشية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم  السبت، 320 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية.

وأشار الدكتور حاتم أنور  مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، والذى يبلغ 400 ألف حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى الدكتور حاتم  أنور، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب محافظة الغربية لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وفى سياق متصل تمكنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، من ضبط طن ونصف الطن رنجة، و237 كيلو كبدة وقلب غير صالحة للاستهلاك الآدمى، مطروحة ومتداولة فى الأسواق، وتحرير اثنين محاضر لأصحاب المضبوطات.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، قد كلف بلجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مراكز محافظة الغربية، وأسفر مرور اللجنة بالاشتراك مع مباحث التموين، عن ضبط طن ونصف الطن رنجة، و237 كيلو كبدة وقلب غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها، وتحرير إثنين محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها حتى يتم تنفيذ القرار.

تحصين منتخب مصر للكرة الطائرة الف رأس ماشية الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى محافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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