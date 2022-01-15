السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص وزوجته متهمين بحيازة كمية من الهيروين بالمرج

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص وزوجته مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، أثناء تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- 3 هواتف محمول- ميزان حساس، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

عقوبة الاتجار في المخدرات

في إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

مديرية أمن مخدر الهيروين مديرية امن القاهرة مكافحة المخدرات المواد المخدرة اتجار في المخدرات الأجهزة الأمنية المحاصيل الزراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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