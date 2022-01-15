السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

2154 محضر إشغال طريق في حملات بالجيزة

حملات بالجيزة
حملات بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملات مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد قنديل مدير شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين لضبط الباعة الجائلين، منعا لتأثيرهم على حركة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع تحقيقا للتواجد الشرطي الفعال.

وشنت إدارة شرطة المرافق بقيادة العميد هاني الحسيني رئيس مباحث المرافق، حملة مكبرة لرفع 2154 حالة إشغال للمحلات والمقاهي وإزالة الأكشاك المخالفة بشوارع والميادين.

وفي سياق متصل، شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

 

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط  79 قضايا تموينية، تنوعت من بينهم  12 عدم حمل شهادة صحية و 16 عدم الإعلان عن أسعار 9 إدارة منشأة بدون ترخيص و 14  بيع بأزيد من السعر الرسمي و 10  إنتاج خبز ناقص الوزن و9 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. 

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر  القرار رقم 142 لسنة 2021، بمنع البدالين التموينيين أو المخابز البلدية من تجميع البطاقات التموينية، لافتا إلى أنه لا يحق للمواطن ترك بطاقته لدى أي منهما لأي سبب من الأسباب.

تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

حملات مكبرة المرافق الباعة الجائلين مباحث المرافق اشغال

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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