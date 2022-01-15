ماذا يحدث في تيجراي؟.. تقرير للأمم المتحدة يكشف جرائم إثيوبيا في الإقليم

أدانت عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، الوضع في تيجراي، حيث نقص المساعدات الغذائية والدوائية وعدم سماح الحكومة الأثيوبية بمرور قوافل المساعدات، وفقا لتقرير نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني يرصد فيه ماذا يحدث في تيجراي.

الأغذية العالمية: عمليات توزيع المساعدات على وشك التوقف

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عمليات توزيع المساعدات والأغذية في شمال إثيوبيا على وشك "التوقف" وسط القتال المستمر وسفك الدماء ونقص التمويل الذي يجعل وصول المساعدات الإنسانية مستحيلاً.

وأدى تصاعد الاشتباكات في تيجراي إلى عدم تمكن أي قوافل مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي منذ 14 ديسمبر.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن مخزونات الأغذية المدعمة بالتغذية لعلاج النساء والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية قد استنفدت الآن وسيتم توزيع آخر الحبوب والبقول والزيت من برنامج الأغذية العالمي هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، تومسون فيري في جنيف، "بسبب القتال، فإن توزيع الغذاء في أدنى مستوياته على الإطلاق" وتابع: "أخبرني عمال الإغاثة في برنامج الأغذية العالمي أن المستودعات فارغة تمامًا.. من واقع خبرتي، هذه علامة رهيبة للغاية، تكاد لا تحدث أبدًا."

كما قال مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا: "علينا الآن أن نختار من سيصاب بالجوع لمنع شخص آخر من الجوع" وتابع" "نحن بحاجة إلى ضمانات فورية من جميع أطراف النزاع لممرات إنسانية آمنة ومأمونة، عبر جميع الطرق، عبر شمال إثيوبيا.

وحذر دانفورد من برنامج الأغذية العالمي من أن الإمدادات الإنسانية ببساطة لا تتدفق بالسرعة والحجم المطلوبين ، مما يعني أن الوكالة وصلت فقط إلى 20 في المائة ممن أرادت الوصول إليهم في جولة التوزيع الأخيرة في تيجراي. قال: "نحن على حافة كارثة إنسانية".

غارات جوية متعددة

يأتي هذا التطور في أعقاب العديد من الضربات الجوية في تيجراي منذ بداية العام، والتي قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة : إنها قتلت ما لا يقل عن 108 مدنيين منذ بداية العام ، وأصابت 75 آخرين ، على ما يُزعم نتيجة عمليات القوات الجوية الإثيوبية.

المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدين الغارات الجوية

وأصدرت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان “ ليز ثروسيل” تحذيرًا في جنيف، حيث أدانت "تقارير متعددة ومقلقة للغاية" عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.

وشملت الأهداف مخيمات للنازحين واللاجئين، وكلية تدريب وحافلة صغيرة خاصة للسفر من أديت إلى مدينة أكسوم ، بالقرب من الحدود الإريترية.

كما استهدفت غارة جوية اثيوبية، مطحنة دقيق مجتمعية وم الاثنين 10 يناير ، عندما قُتل 17 مدنياً وأصيب 21 آخرون - معظمهم من النساء - أثناء تجمعهم لطحن حبوبهم.

الهجوم الأكثر دموية



لكن الضربة الأكثر دموية حتى الآن كانت على مخيم ديدبيت يوم الاثنين 7 يناير ، مما أدى إلى مقتل 59 شخصًا على الأقل وإصابة 30 آخرين، وهو ما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه جعله "يشعر بحزن عميق".

ومن جانبها قالت ثروسيل:ندعو السلطات الإثيوبية وحلفائها إلى ضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية ، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. وقالت السيدة ثروسيل للصحفيين في جنيف إن أي هجوم ، بما في ذلك الضربات الجوية ، يجب أن يحترم تمامًا مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.

وأضافت: "على وجه الخصوص ، يجب على أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير الممكنة للتحقق من أن الأهداف هي بالفعل أهداف عسكرية وتعليق الهجوم إذا اتضح أن الهدف ليس هدفًا عسكريًا أو أن الهجوم سيكون غير متناسب. قد يرقى عدم احترام مبادئ التمييز والتناسب إلى جرائم حرب ".

نفاد الطعام

وحذر برنامج الأغذية العالمي أيضًا من أنه من المحتمل أن تنفد إمدادات الغذاء والتغذية للملايين "في جميع أنحاء إثيوبيا"، بسبب النقص غير المسبوق في التمويل الشهر القادم.

وتدعو إلى مبلغ إضافي قدره 337 مليون دولار لتقديم استجابتها للمساعدات الغذائية الطارئة في شمال إثيوبيا و 170 مليون دولار للوصول إلى المتضررين من الجفاف الشديد في المنطقة الصومالية خلال الأشهر الستة المقبلة.

الأمين العام للامم المتحدة: توقفوا عن القتال

وفي وقت لاحق أمس الجمعة، غرد الأمين العام للأمم المتحدة على تويتر مناشدا الأطراف المتحاربة "وقف القتال بجميع أشكاله".

وكتب "يجب على كل من يحتاج إلى مساعدات إنسانية أن يحصل عليها بأسرع ما يمكن. حان الوقت لبدء الحوار والمصالحة" ، مضيفًا أنه لا يزال "حزينًا" بسبب معاناة الشعب الإثيوبي.