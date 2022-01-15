السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكسب بـ6100 والنخالة 3800.. أسعار الأعلاف في الأسواق

اعلاف
اعلاف

واصلت أسعار الأعلاف اليوم السبت، استقرارها فى الاسواق مع توافر الخامات في الأسواق للشركات المنتجة للأعلاف وطرح كميات كبيرة من المعروض حيث سجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد مخصوص: 9800 جنيه وسجل سعر طن كسب صويا محلي 44%: 8750 جنيه، بينما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلي: 9000 جنيه.

وبلغ سعر طن الذرة ”أرجنتيني“ : 5150 جنيه، بينما بلغ سعر طن الذرة “برازيلي”: 5150 جنيهًا في حين بلغ سعر طن الذرة ”أوكراني“: 50250 جنيهًا، فيما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلي”: 880 جنيهًا، وبلغ سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنتيني”: 5650 جنيهًا.

وسجل سعر طن صويا فول فات “بذرة مستوردة”: 11200 جنيه، بينما سجل سعر طن صويا فول فات ”بذرة محلي”: 10900 جنيه، وسجل سعر طن صويا هاي فات 43% ”بذرة مستوردة”: 11000 جنيه، بينما سجل سعر طن صويا هاي فات 43% ”بذرة محلية”: 11000 جنيه.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيه في حين سجل سعر طن رده بران ”محلي”: 3850 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين ”مستورد”: 14950 جنيه بينما سجل سعر طن جيلوتين ”محلي”: 14750 جنيه، فيما بلغ سعر طن النخالة الخشنة: 3800 جنيه، و3700 جنيه للطن في شمال سيناء، في حين سجل سعر حمل تبن القمح الجديد: 350 جنيهًا.

وسجل طن أعلاف دواجن بادي 23 %: 8700 جنيه، بينما سجل علاف دواجن نامي 21 %: 8550 جنيه، فيما سجل ناهي 19%: ”8350 جنيهًا، بينما سجل أعلاف بادي نامي: 8150 جنيهًا، في حين سجل أعلاف بياض 18%: 7550 جنيهًا، بينما سجل بياض 17%: 7400 جنيه، وسجل بياض 16%: 7300 جنيه، في حين سجل أعلاف بياض 14%: 6750 جنيهًا.

الكسب بــ يلا شوت مباراة الامارات وتايلاند اليوم والنخالة رحلات أسعار الأعلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

وزير الآثار: الإعلان عن كشف أثري سيجذب انتباه العالم خلال شهرين

إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوى العام

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

2.5 % دون حد أقصى.. «الضرائب» تعلن تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 15-1-2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 15-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت