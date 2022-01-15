الكسب بـ6100 والنخالة 3800.. أسعار الأعلاف في الأسواق

واصلت أسعار الأعلاف اليوم السبت، استقرارها فى الاسواق مع توافر الخامات في الأسواق للشركات المنتجة للأعلاف وطرح كميات كبيرة من المعروض حيث سجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد مخصوص: 9800 جنيه وسجل سعر طن كسب صويا محلي 44%: 8750 جنيه، بينما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلي: 9000 جنيه.

وبلغ سعر طن الذرة ”أرجنتيني“ : 5150 جنيه، بينما بلغ سعر طن الذرة “برازيلي”: 5150 جنيهًا في حين بلغ سعر طن الذرة ”أوكراني“: 50250 جنيهًا، فيما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلي”: 880 جنيهًا، وبلغ سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنتيني”: 5650 جنيهًا.

وسجل سعر طن صويا فول فات “بذرة مستوردة”: 11200 جنيه، بينما سجل سعر طن صويا فول فات ”بذرة محلي”: 10900 جنيه، وسجل سعر طن صويا هاي فات 43% ”بذرة مستوردة”: 11000 جنيه، بينما سجل سعر طن صويا هاي فات 43% ”بذرة محلية”: 11000 جنيه.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيه في حين سجل سعر طن رده بران ”محلي”: 3850 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين ”مستورد”: 14950 جنيه بينما سجل سعر طن جيلوتين ”محلي”: 14750 جنيه، فيما بلغ سعر طن النخالة الخشنة: 3800 جنيه، و3700 جنيه للطن في شمال سيناء، في حين سجل سعر حمل تبن القمح الجديد: 350 جنيهًا.

وسجل طن أعلاف دواجن بادي 23 %: 8700 جنيه، بينما سجل علاف دواجن نامي 21 %: 8550 جنيه، فيما سجل ناهي 19%: ”8350 جنيهًا، بينما سجل أعلاف بادي نامي: 8150 جنيهًا، في حين سجل أعلاف بياض 18%: 7550 جنيهًا، بينما سجل بياض 17%: 7400 جنيه، وسجل بياض 16%: 7300 جنيه، في حين سجل أعلاف بياض 14%: 6750 جنيهًا.