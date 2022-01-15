السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء امتحان اللغة العربية للصف الرابع الابتدائى

طلاب
طلاب

انتهى طلاب الصف الرابع الابتدائي، اليوم السبت، من أداء امتحانات اللغة العربية بالفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ويؤدي التلاميذ في اللجنة الامتحانية الثانية امتحان مادة التربية الدينية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى، وتم وضعها من خلال الوزارة، واختارت الإدارات التعليمية الأسئلة لكل مدرسة، فيما أوضحت المدارس أن الطالب يجيب عن الأسئلة في نفس ورقة الامتحان.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للمديريات التعليمية، لإعداد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الرابع للعام الدراسي 2021- 2022م.

وتمثلت هذه التعليمات في التالي:

١-  الالتزام بالأسئلة الموجودة في بنوك الأسئلة، وعدم إضافة أي أسئلة خارج هذا النطاق.

٢-  تغطى الاختبارات كافة دروس المقررات إلى نهاية شهر ديسمبر، مراعيًا تغطية المهارات المختلفة في اختبارات اللغات.

٤-  عدد مفردات الاختبار 15 مفردة، ولكل مفردة درجتان، باستثناء مادة اللغة العربية، فعدد مفردات اختبارها 20 مفردة لكل مفردة درجة ونصف.

٥-  درجة الاختبار 30 درجة لكل مادة.

٦-  زمن الاختبار (ساعة ونصف) لجميع المواد باسثناء مادة اللغة العربية (ساعتان ونصف).

٧ - يراعي أن يتضمن الاختبار الأنماط المختلفة من الأسئلة كما ورد في بنوك الأسئلة.

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