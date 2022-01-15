مار أغناطيوس الثالث يلتقي الكردينال بييترو بارولين أمين سرّ الفاتيكان

التقى غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الأنطاكي، بصاحب النيافة الكردينال بييترو بارولين أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان، وذلك في مكتب نيافته في القصر الرسولي في الفاتيكان.

وعقد غبطة البطريرك لقاءً مطوَّلاً مع نيافته، حيث عرض غبطته الأوضاع المؤلمة التي تجابهها بلدان الشرق الأوسط، وبشكل خاص الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي حلّت بها في السنوات الأخيرة.

وجرى التطرُّق إلى زيارة نيافة الكردينال بارولين إلى العراق عام 2017، حيث التقى به غبطته حينذاك في قره قوش وبرطلة، بعد تحرير بلدات سهل نينوى من الإرهابيين التكفيريين الذي عاثوا فساداً وتدميراً وحرقاً للكنائس والمدارس والمنازل.

ودار الحديث عن مرافقة نيافة الكردينال بارولين لقداسة البابا فرنسيس في زيارته إلى العراق في عام 2021، ولقائه بغبطة البطريرك وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية في بغداد وقره قوش.

وتناول غبطته مع نيافته الأوضاع الأليمة والمعاناة الإنسانية في سوريا، والتي فُرِضَ عليها قانون العقوبات المجحف بحقّ المدنيين الأبرياء.

واستعرض غبطته مع نيافته الأزمة الخانقة والمدمّرة التي حلّت بلبنان، من خلافات سياسية وانهيار اقتصادي ووجع المواطنين، لا سيّما الأخطار المحدقة بلبنان من جراء الخلافات بين المسؤولين، والتي تشكّل السبب الرئيس لهجرة القوى الفاعلة، والشباب بشكلٍ خاص.



كما تحدّث غبطته عن واقع الحال في الكنيسة السريانية الكاثوليكية في بلاد الشرق وعالم الانتشار.

فنقل غبطته إلى نيافته الثمار المشجّعة التي نتجت وتنتج عن الزيارات الراعوية التي يقوم بها غبطته إلى الأبرشيات والرعايا والإرساليات السريانية كافّةً، إن في سوريا والعراق ومصر والقدس والأراضي المقدسة والأردن وتركيا، وإن في كنيسة الاغتراب.

ونوّه غبطته إلى ازدياد عدد المؤمنين الذين تغرّبوا والكهنة الذين يخدمونهم، مشدّداً على حاجة كنيستنا إلى حضور رئيس كنسي مباشر يرافق نموّ كنيستنا السريانية في أوروبا.

ثمّ التقى نيافته بالوفد المرافق لغبطته، والمؤلَّف من صاحبي السيادة مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد والمدبّر البطريركي لأبرشية الموصل وتوابعها وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار فلابيانوس رامي قبلان المعتمَد البطريركي لدى الكرسي الرسولي والزائر الرسولي في أوروبا والمدبّر البطريركي لأبرشية حمص وحماة والنبك، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية.

وخلال اللقاء، قدّم غبطته إلى نيافته نسخة من كتاب "أكثر من نصف قرن من الخدمة والعطاء" والذي أعدَّتْه ونشرَتْه البطريركية بمناسبة اليوبيل الكهنوتي الذهبي واليوبيل الأسقفي الفضّي لغبطته.