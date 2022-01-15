غدًا.. وصول قوافل «حياة كريمة» الطبية لجنوب البحر الأحمر

تنطلق، غدًا الأحد، القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة لعلاج مواطني وأهالي قرية أبورماد بمدينة حلايب، جنوب البحر الأحمر، حيث من المقرر أن تستغرق القافلة يومين الأحد والإثنين، وتضم جميع التخصصات والكشف والعلاج مجانًا.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر عن خريطة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" خلال شهر يناير الجارى، والتى انطلقت الأربعاء الماضي بقريتى مرسى حميرة ورأس حدربة جنوب محافظة البحر الأحمر.

وكشفت الخطة عن استمرار الكشف الطبى عن أهالى منطقة مرسى حميرة وأدلديت بالشلاتين لمدة يومين "الأربعاء والخميس" الماضيين، ثم انتقلت القافلة العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" إلى مدينة حلايب لتستمر يومي الجمعة واليوم السبت.

ومن حلايب تنتقل غدًا الأحد القافلة إلى قرية أبورماد أيضًا بمدينة حلايب لمدة يومين 16 و17 يناير، ثم إلى مدينة مرسى علم للكشف على مواطني قرى الشيخ الشاذلي برنيس وحماية يومى 18 و19 يناير، وصرف العلاج مجانًا وكذلك التحويل على المستشفيات إذا لزم الأمر.

وتنتقل القوافل العلاجية بعد ذلك إلى مركز صحة الأسرة بمرسي علم لتقضي يومين بها 20 و21 يناير، ثم إلى مدينة القصير، حيث يجرى الكشف على أهالي قرية الحمراوين يومي 22 و23 يناير، ثم مدينة سفاجا يجري الكشف على أهالي قرى أم الحويطات والنصر يومي 24 و25 يناير.

وتتوجه القوافل أخيرًا إلى مدينة رأس غارب شمالًا، حيث يتم الكشف الطبي على أهالي قرى الزعفرانة وعرب عايش يومي 26 و27 ينايرالجاري، حيث يتم الكشف وصرف العلاج مجانًا للمواطنين، وتنطلق القوافل ضمن مبادرة حياة كريمة.