السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء محاكمة محاميي كريم الهواري المتهمين بمحاولة إتلاف أدلة حادث الشيخ زايد

كريم الهواري
كريم الهواري

بدأت منذ قليل محكمة جنح الشيخ زايد، نظر جلسات محاكمة محامين "كريم الهوارى"، المتهمين بانتحال صفة والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيه الهوارى.

ووصل المحاميين إلى مقر المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وفور وصولهم تم اصطحابهم بواسطة رجال الشرطة إلى قاعة المحكمة لبدء الجلسة.

ويواجه المتهمين في القضية عقوبات منصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية، بدون إذن حكومي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات".

كما يواجهون اتهامات، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات: على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق. ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.

 

محكمة جنح الشيخ زايد كريم الهواري محامين انتحال صفة حادث تصادم الشيخ زايد

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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