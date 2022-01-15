مصرع شخص وإصابة 10 إثر حادث تصادم ميكروباص مع جرار بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأُصيب 10 آخرين إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص أجرة مع جرار زراعي في مدخل قرية المندرة التابعة لدائرة مركز ومدينة منفلوط بأسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز منفلوط يفيد بمصرع شخص واحد وإصابة 10 آخرين في حادث وقع بين سيارة ميكروباص مع جرار زراعي.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة منفلوط والإسعاف، وتبيَّن صحة البلاغ وتصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعي نتج عنه مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.

ونُقِلَ المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والمتوفي لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.