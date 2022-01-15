السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 10 إثر حادث تصادم ميكروباص مع جرار بأسيوط

حادث
حادث

لقي شخص مصرعه وأُصيب 10 آخرين إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص أجرة مع جرار زراعي في مدخل قرية المندرة التابعة لدائرة مركز ومدينة منفلوط بأسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز منفلوط يفيد بمصرع شخص واحد وإصابة 10 آخرين في حادث وقع بين سيارة ميكروباص مع جرار زراعي.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة منفلوط والإسعاف، وتبيَّن صحة البلاغ وتصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعي نتج عنه مصرع شخص وإصابة 10 آخرين. 

ونُقِلَ المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والمتوفي لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

مستشفي أسيوط الجامعي حركة المرور وزير الداخلية حادث تصادم ميكروباص مصرع شخص أمن أسيوط أسيوط الجامعي مستشفي أسيوط سيارة ميكروباص

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوى العام

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 15-1-2022

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 15-1-2022

2.5 % دون حد أقصى.. «الضرائب» تعلن تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية

المستشار محمد خفاجى يجرى قسطرة على الشرايين التاجية بنجاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت