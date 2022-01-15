تحقيقات موسعة في مصرع زوج وإصابة زوجته بطعنات بالفيوم

فتحت النيابة العامة بالفيوم، اليوم السبت، تحقيقات موسعة في العثور على جثة رجل وجواره زوجته مصابة غارقين وسط دمائهما بشقتهما السكنية بمدينة الفيوم وطلبت النيابة تحريات المباحث وصرحت بدفن جثة الزوج عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله.

تلقت شرطة النجدة بتلقيها بلاغًا بالعثور على رجل مذبوح داخل شقته بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم وزوجته مصابة بجواره، وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم إلى مكان الواقعة وعثروا على رجل يدعى "ا. ح" وزوجته غارقين في دمائهما داخل شقتهما، حيث لقى الزوج مصرعه بعد تلقيه عددًا من الطعنات، بينما أصيبت زوجته بطعنتين ولا تزال على قيد الحياة وتم نقلهما لمستشفى الفيوم العام لمحاولة إسعافها.

ومن جانبها شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لكشف غموض الحادث.