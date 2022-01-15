أول المبادرات الإنسانية في العام الجديد.. «الكركرية المغربية» تطلق مبادرة «الماء حق للجميع » بكينيا

أعلنت الطريقة الكركرية المغربية، عن إطلاق حملة ومبادرة " الماء حق للجميع" بجمهورية كينيا، وذلك لمواجهة المشكلات التى يعانى منها الآلاف والمئات من المواطنين الكينيين الذين يجدوا صعوبة بالغة فى الحصول على المياه، الأمر الذي جعل لجنة الإغاثة بالطريقة الكركرية تطلق حملة " المياة حق للجميع" لمواجهة هذه المشكلات التى يعانى منها عدد كبير من أبناء الشعب الكينى.

وقالت الطريقة الكركرية فى بيان لها: " احتفى مواطنى قرية ملفا التابعة لمقاطعة كاكاميجا غرب جمهورية كينيا بالمبادرة الإنسانية والبيئية التى دشن خلالها فقراء الزاوية الكركرية عدد من آبار المياة الصالحة للشرب في أول بشريات العام الجديد بعدما اختتمت عملية الحفر والتدوير والبناء أواخر العام الماضى 2021.

وأوضحت " الكركرية" فى بيان لها " تدشين الأبار الجديدة حضره أهالي قرية ملفا ومعهم عدد كبير من الأطفال الذين عبروا عن فرحهم باللعب والتراشق بما فضل من أول بركات الماء مع ما تغنوا به من الأناشيد المحلية المرحبة بقدوم الخير.

وتابع " الكركرية فى بيانها " سعادة رجت لها القرية لما ستوفره هذه المبادرة التنموية من حماية صحية ودفع للأمراض المنتقلة عبر استعمال المياه الملوثة إضافة إلى إسقاط مشقة تنقل النساء بحثا عن موارد المياه السطحية وتوفير وقت انخراط الأطفال في مسيرتهم الدراسية عوضا عن رحلات السقاء اليومية.

واختتمت الكركرية بيانها " قائلة: "هذه المبادرة تعد مساهمة جامعة لأهم مجالات التنمية الاجتماعية والتي يأتى إطلاقها من قداسة الأصل الديني والتربوي لفقراء ومريدى الزاوية الكركرية، والتى قام شيخها محمد فوزى الكركري إرساء مبادىء التٱخي والمشاركة التنموية وتفعيل دور الفرد في بناء محيطه وإستصلاح شأنه الوجودي من خلال العلم النافع والعمل الصالح طلبا لمرضاة الله تعالى والنظر في وجهه الكريم، نظراً لقوله تعالى { تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}.

مبادرة الكركرية الماء حق للجميع

مبادرة الكركرية الماء حق للجميع