السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أول المبادرات الإنسانية في العام الجديد.. «الكركرية المغربية» تطلق مبادرة «الماء حق للجميع » بكينيا

مبادرة الكركرية
مبادرة الكركرية الماء حق للجميع

أعلنت الطريقة الكركرية المغربية، عن إطلاق حملة ومبادرة  " الماء حق للجميع" بجمهورية كينيا، وذلك لمواجهة المشكلات التى يعانى منها الآلاف والمئات من المواطنين الكينيين الذين يجدوا صعوبة بالغة فى الحصول على المياه، الأمر الذي جعل لجنة الإغاثة بالطريقة الكركرية تطلق حملة " المياة حق للجميع" لمواجهة هذه المشكلات التى يعانى منها عدد كبير من أبناء الشعب الكينى. 

271841073_4656006304477494_1357602880916026732_n

وقالت الطريقة الكركرية فى بيان لها: " احتفى مواطنى  قرية ملفا التابعة لمقاطعة كاكاميجا غرب جمهورية كينيا بالمبادرة الإنسانية والبيئية التى دشن خلالها فقراء الزاوية الكركرية عدد من آبار المياة الصالحة للشرب في أول بشريات العام الجديد بعدما اختتمت عملية الحفر والتدوير والبناء أواخر العام الماضى 2021.

271754658_4656004597810998_3601233785024239599_n

وأوضحت " الكركرية" فى بيان لها " تدشين الأبار الجديدة حضره أهالي قرية ملفا ومعهم عدد كبير من الأطفال الذين عبروا عن فرحهم باللعب والتراشق بما فضل من أول بركات الماء مع ما تغنوا به من الأناشيد المحلية المرحبة بقدوم الخير.

271754800_4656005477810910_7511629286736103149_n

وتابع " الكركرية فى بيانها " سعادة رجت لها القرية لما ستوفره هذه المبادرة التنموية من حماية صحية ودفع للأمراض المنتقلة عبر استعمال المياه الملوثة إضافة إلى إسقاط مشقة تنقل النساء بحثا عن موارد المياه السطحية وتوفير وقت انخراط الأطفال في مسيرتهم الدراسية عوضا عن رحلات السقاء اليومية.

271760408_4656006707810787_4750781719382712981_n

واختتمت الكركرية بيانها " قائلة: "هذه المبادرة تعد مساهمة جامعة لأهم مجالات التنمية الاجتماعية والتي يأتى إطلاقها من قداسة الأصل الديني والتربوي لفقراء ومريدى الزاوية الكركرية، والتى قام شيخها محمد فوزى الكركري إرساء مبادىء التٱخي والمشاركة التنموية وتفعيل دور الفرد في بناء محيطه وإستصلاح شأنه الوجودي من خلال العلم النافع والعمل الصالح طلبا لمرضاة الله تعالى والنظر في وجهه الكريم، نظراً  لقوله تعالى { تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}.

مبادرة الكركرية الماء حق للجميع
مبادرة الكركرية الماء حق للجميع
مبادرة الكركرية الماء حق للجميع
مبادرة الكركرية الماء حق للجميع
مبادرة الكركرية الماء حق للجميع
مبادرة الكركرية الماء حق للجميع
اول المبادرات الإنسانية العام الجديد الكركرية المغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

وزير الآثار: الإعلان عن كشف أثري سيجذب انتباه العالم خلال شهرين

إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوى العام

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 15-1-2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 15-1-2022

السجن عامين لتشكيل عصابي بتهمة تزوير إفراجات جمركية للسيارات في قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية فى العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت