السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بلينكن» و«ستولتنبرج» يؤكدان الاستعداد لمواصلة الحوار مع روسيا

بلينكن
بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، استعداد واشنطن والناتو لمواصلة الحوار مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان له اليوم السبت، إن بلينكن وستولتنبرج أجريا محادثة هاتفية "لمناقشة الخطوات التالية في أعقاب اجتماع مجلس الناتو وروسيا في 12 يناير".

وأضاف "أن الولايات المتحدة والناتو مستعدان للقاء روسيا مرة أخرى، وملتزمان بمواصلة الدبلوماسية والحوار المتبادل".

وتابع: "تتحد الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو على المسار الدبلوماسي إلى الأمام، ويحثون روسيا على اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة عدوانها المستمرعلى أوكرانيا".

من جانبه، كتب بلينكن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: "الولايات المتحدة والناتو متحدان ومستعدان لمواصلة الحوار المتبادل مع روسيا".

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي- في تغريدته- عن سعادته بالتحدث مع الأمين العام لحلف الناتو عقب اجتماع مجلس الناتو وروسيا الذي عقد في بروكسل يوم الأربعاء الماضي.

وكان الأمين العام للناتو قد صرح، في ختام الاجتماع، بأنه لا تزال هناك "اختلافات رئيسية" مع موسكو حول الأمن في أوروبا، لكن الحلف منفتح على الحوار معها.

روسيا أوكرانيا المتحدث بإسم الخارجية الامريكية الولايات المتحدة والناتو الولايات المتحدة الناتو

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوى العام

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 15-1-2022

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

عضو بالشيوخ: «قيمة العمل» أهم رسائل الرئيس السيسي بمنتدي شباب العالم

متهم فى عمليات اغتيال.. تفاصيل اتهامات القيادى بـ«حسم» حسام منوفى

رغم إصابته بكورونا.. اليوم نظر دعوى ابنة رشوان توفيق ضده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت