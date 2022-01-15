«بلينكن» و«ستولتنبرج» يؤكدان الاستعداد لمواصلة الحوار مع روسيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، استعداد واشنطن والناتو لمواصلة الحوار مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان له اليوم السبت، إن بلينكن وستولتنبرج أجريا محادثة هاتفية "لمناقشة الخطوات التالية في أعقاب اجتماع مجلس الناتو وروسيا في 12 يناير".

وأضاف "أن الولايات المتحدة والناتو مستعدان للقاء روسيا مرة أخرى، وملتزمان بمواصلة الدبلوماسية والحوار المتبادل".

وتابع: "تتحد الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو على المسار الدبلوماسي إلى الأمام، ويحثون روسيا على اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة عدوانها المستمرعلى أوكرانيا".

من جانبه، كتب بلينكن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: "الولايات المتحدة والناتو متحدان ومستعدان لمواصلة الحوار المتبادل مع روسيا".

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي- في تغريدته- عن سعادته بالتحدث مع الأمين العام لحلف الناتو عقب اجتماع مجلس الناتو وروسيا الذي عقد في بروكسل يوم الأربعاء الماضي.

وكان الأمين العام للناتو قد صرح، في ختام الاجتماع، بأنه لا تزال هناك "اختلافات رئيسية" مع موسكو حول الأمن في أوروبا، لكن الحلف منفتح على الحوار معها.