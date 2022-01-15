السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة التعدي على سيدتين

مرتضي منصور
مرتضي منصور

تنظر محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في اتهامه بالتعدي على سيدتين داخل النادي النهري التابع للنادي الكائن بمنطقة العجوزة.

كانت قد أحالت جهات التحقيق "منصور" رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على سيدتين داخل نادي الزمالك.

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2019 عندما وجهت السيدتان تهما لمرتضى منصور في بلاغ بالتعدي عليهم وسبهم واحتجازهم داخل النادي   بمقر النادي النهري في العجوزة.

وقالت السيدتان، إن مرتضى ارتكب في حقهما تهم السب والقذف، واحتجزهما داخل النادي دون وجه حق، وقام باستعراض القوة والتلويح بها في مواجهتهما، حيث قرر المشكو في حقه صراحة بمقطع فيديو، وأيضًا ثبت بأقوال الشاكيتين بالتحقيقات أن المشكو في حقه قررا لهما أنهما لن يخرجا من النادي.

رئيس مجلس إدارة رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور الزمالك الجيزة استعراض القوة المحاكمة الجنائية جهات التحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوى العام

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 15-1-2022

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 15-1-2022

2.5 % دون حد أقصى.. «الضرائب» تعلن تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية

المستشار محمد خفاجى يجرى قسطرة على الشرايين التاجية بنجاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

الداعية المظلوم والإعلامى الظالم

حسين دعسة

التوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2022.. عام ينذر بالكوارث

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت