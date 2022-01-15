اليوم.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة التعدي على سيدتين

تنظر محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في اتهامه بالتعدي على سيدتين داخل النادي النهري التابع للنادي الكائن بمنطقة العجوزة.

كانت قد أحالت جهات التحقيق "منصور" رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على سيدتين داخل نادي الزمالك.

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2019 عندما وجهت السيدتان تهما لمرتضى منصور في بلاغ بالتعدي عليهم وسبهم واحتجازهم داخل النادي بمقر النادي النهري في العجوزة.

وقالت السيدتان، إن مرتضى ارتكب في حقهما تهم السب والقذف، واحتجزهما داخل النادي دون وجه حق، وقام باستعراض القوة والتلويح بها في مواجهتهما، حيث قرر المشكو في حقه صراحة بمقطع فيديو، وأيضًا ثبت بأقوال الشاكيتين بالتحقيقات أن المشكو في حقه قررا لهما أنهما لن يخرجا من النادي.