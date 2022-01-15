السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

مجدي البدوي في رسالة لـ«مدبولي»: عمال الوطنية للإعلام يطالبون بخارطة طريق

مجدي البدوي
مجدي البدوي

أكد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام في تصريحات صحفية اليوم السبت، على أن مطالب العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام مشروعة، فهم يطالبون بوضع خارطة طريق لصرف مستحقاتهم والتى تتفق مع القوانين واللوائح وقرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات، مشدداُ على أنه ليس كما يردد البعض من بين مطالب العمال بالهيئة الوطنية للإعلام المطالبة بعدم تطبيق اللوائح الإدارية عليهم، مشيرًا إلى أنهم حريصون على تطبيقها وانتظام العمل، والالتزام بالمواعيد المقررة  فيها حسب القانون، مضيفًا أن مطالب العاملين وعددهم أكثر من 30 ألف عامل ليست فئوية.

ودعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل العاجل لحل الأزمة، موضحًا أن العاملين والبالغ عددهم أكثر من 30 ألف عامل كانوا ولا زالوا السند للدولة المصرية في مواجهة كافة التحديات، وأن يرفضون استغلال البعض لاحتجاجاتهم لتحقيق مكاسب سياسية، وأنه في الوقت الذي يطالبون فيه بحقوقهم، يرفضون وبكل الأشكال المساس باستقرار الدولة المصرية، داعمين للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و"الجمهورية الجديدة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالب البدوي، من رئيس مجلس الوزراء بالتدخل والضغط على حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لصرف المرتبات القادمة شاملة مبلغ العلاوات التي لم تضاف حتى الآن وهي تكلفتها بسيطة، وكذلك اعلان رئيس الهيئة لجدول زمني لصرف المبالغ المتأخرة، وأن يسارع بتطبيق اللائحة الموحدة.

وأضاف البدوي، أن "النقابة العامة" تتواصل مع كافة الأطراف لسرعة حل المشكلة، موضحاً أن العاملين أعلنوا عن غضبهم بسبب تأخر صرف علاوات 2017، و2018، و2019، و2020، و2021، وأن السيد رئيس الهيئة وعد العمال بصرف المتأخرات من أعوام 2017، و2018، وجزء من 2019، بعد أن خصصت وزارة المالية مبلغ 60 مليون جنيه للهيئة، إلا أن هذه التصريحات لم تنفذ، واكتشف العمال أن مبلغ الـ60 مليون جنيه قرض من وزارة المالية سوف تسدده الهيئة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني التأثير على صرف الحقوق المالية مستقبلًا، كما أن هذا المبلغ لا يكفي لسداد مستحقات العمال.

مجدي البدوي عمال الهيئة الوطنية للإعلام يطالبون بخارطة طريق لصرف مستحقاتهم مدبولي الهيئة الوطنية للإعلام

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