السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. عرض أولى حلقات حكاية «واللي ما يشتري يتفرج» على «ON»

حكاية واللي ما يشتري
حكاية واللي ما يشتري يتفرج

تبدأ شبكة قنوات “ON” الليلة عرض الحكاية الثامنة من حكايات الجزء الرابع من مسلسل “نصيبي وقسمتك” والتى تحمل اسم “واللي ما يشتري يتفرج”.

وقامت الشركة المنتجة للمسلسل بالإعلان عن أبطال الحكاية أمس بعد حالة من التكتم الشديد على أبطاله وقصة الحدوتة. 

مواعيد عرض حكاية اعمل نفسك ميت 

وتعرض حكاية “واللي ما يشتري يتفرج” من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة “ON” العامة فى تمام الساعة الثامنة مساءً وتعاد في تمام الساعة الثانية عشر مساءً وتعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا والإعادة الثانية في تمام الواحدة ظهرًا، بينما تعرض على قناة “ON DRAMA” في تمام الساعة العاشرة مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا والإعادة الثانية في العاشرة صباحًا والإعادة الثالثة في تمام الرابعة عصرًا ويتوافر المحتوى كاملًا وبشكل حصري عبر منصة “Watch It” الرقمية، كما تعرض حلقات العمل على شبكة قنوات “mbc 1” يوميًا من الأحد إلى الخميس. 

ويواصل المخرج عصام نصار  مونتاج الحلقات لتسليمها للقناة العارضة وتتكون حكاية "واللي ما يشتري يتفرج ” من 5 حلقات فقط ضمن سلسلة حكايات الجزء الرابع من مسلسل “نصيبى وقسمتك”.

وطرحت الشركة المنتجة لحكاية “واللي ما يشتري يتفرج” بوسترين دعائيين للعمل الأول حمل صورة سيدة تشير بيدها  بينما ظهر في البوستر الثانى الأبطال المشاركين في الحكاية كما تم طرح البرومو الدعائي للعمل استعدادًا لعرضه.

حكاية “واللي ما يشتري يتفرج”  من بطولة بسمة و إيهاب فهمي ومحمد علي رزق وهبه عبد الغني وعدد آخر من نجوم الفن ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

وانتهى مؤخرًا على شبكة قنوات “ON” عرض حكاية “اعمل نفسك ميت” من بطولة كلا من ميدو عادل ومي سليم ومحمد مهران ومحمود غريب وحازم سمير، وهو من إخراج محمد الخبيري ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

 

واللي ما يشتري يتفرج حكاية واللي ما يشتري يتفرج نصيبي وقسمتك الجزء الرابع نصيبي وقسمتك الخميس المخرج محمود ياسين عمرو محمود ياسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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