السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء امتحان اللغة العربية للصف الرابع الابتدائى

الابتدائي
الابتدائي

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي، صباح اليوم السبت، حيث يؤدي التلاميذ امتحان مادة اللغة العربية وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد الأسئلة فى مادة اللغة العربية 20 سؤالًا والهدف من الأسئلة قياس نواتج التعلم والمهارات التى اكتسبها الطالب خلال الفصل الدراسي الأول فى المنهج الدراسى، كما أن الأسئلة مختلفة من مدرسة لأخرى وتم وضعها من خلال الوزارة واختارت الإدارات التعليمية الأسئلة لكل مدرسة، فيما أوضحت المدارس أن الطالب يجيب عن الأسئلة فى نفس ورقة الامتحان.

وانطلق اليوم، أول امتحانات نصف العام الدراسي 2021/ 2022م، للصف الرابع الابتدائي، على مستوي محافظات الجمهورية، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للمديريات التعليمية، لإعداد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الرابع للعام الدراسي 2021/ 2022.

وتمثلت هذه التعليمات في التالي:

١-  الالتزام بالأسئلة الموجودة في بنوك الأسئلة وعدم إضافة أي أسئلة خارج هذا النطاق.

٢-  تغطى الاختبارات كافة دروس المقررات إلى نهاية شهر ديسمبر، مراعيًا تغطية المهارات المختلفة في اختبارات اللغات.

٤-  عدد مفردات الاختبار 15 مفردة، ولكل مفردة درجتان، باستثناء مادة اللغة العربية، فعدد مفردات اختبارها 20 مفردة لكل مفردة درجة ونصف.

٥-  درجة الاختبار 30 درجة لكل مادة.

٦-  زمن الاختبار (ساعة ونصف) لجميع المواد باسثناء مادة اللغة العربية (ساعتان ونصف).

٧ - يراعي أن يتضمن الاختبار الأنماط المختلفة من الأسئلة كما ورد في بنوك الأسئلة.

وكان اجتمع محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، مع مديري عموم ومديرى التعليم الابتدائي بالإدارت التعليمية الـ33 على مستوي القاهرة، وكذلك موجهى العموم والمراحل وقيادات المديرية، بديوان عام المديرية.

العام الدراسي مستوى المواد على وزارة حماية خلال القاهرة امتحانات جمهور مدارس اليوم

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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