حسين الجسمى بـ«جلسات العاذرية»: وما زاد دفء المشاعر إلا حضوركم

في ليلة ساحرة استثنائية دافئة بمشاعر جمهور الرياض، وصفها بالليلة العائلية، نثر الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوض فوق العادة" أجواء الدفء والأحاسيس الجميلة العاطفية في حفلته المتميزة في "جلسات العاذرية" بموسم الرياض، متنقلاً بين مجموعة كبيرة من أغنياته القديمة والجديدة، سامرًا مع الآلاف من جمهوره وسط أجواء الطرب والأصالة والتفاعل المستمر، وقال: "ما زيّن الشتا إلاّ الرياض.. وما زاد دفء المشاعر إلاّ حضوركم يا أهل السعودية".

الجسمي

وأشاد الجسمي بالتنظيم والتجهيزات التي سبقت الحفل، وبديكور الجلسة الجميل والمتميز، شاكرًا هيئة العامة للترفيه على الدعوة الكريمة، وقال، خلال لقائه بأهل الصحافة والإعلام السعودي والعربي: "سعيد بتواجدي في الرياض بين أهلي وناسي في هذا المكان الطيب، ومشاركتي بصمة بسيطة أمام الجمهور السعودي في موسم الرياض الذي يحمل كل شيء رائع ومميز"، مؤكدًا أن السعودية العظمى تنظر للكل وتدعم الجميع.

الجسمي

هذا وتعتبر حفلة "جلسات العاذرية" الأولى للجسمي في العام 2022، بعد أن استقبل العام الجديد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى جانب استعداداته لمجموعة من الحفلات والمشاركات الجديدة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إصدار مجموعة من الأغنيات المنفردة الجديدة.

وكان الفنان الإماراتي حسين الجسمي استقبل العام الجديد 2022 في مدينة أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، من خلال حفل مبهج وصخم تصدى مواقع التواصل الاجتماعي في ظاهرة وصفها بالمبهجة، وبأنها أمنيات المحبة والسلام والتفاؤل بعام يحمل تحقيق الأمنيات، وذلك بحضور الآلاف من عشاق الفرح والسرور من مختلف الجنسيات والثقافات في جزيرة الماريه بأبوظبي، وقدم عددًا من أغنياته المهمة الوطنية منها والرومانسبة وتفاعل الجمهور معه مع البهجة والمحبة مع أنغام أغنياته المتنوعة الذي قدمها برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور سعيد كمال.