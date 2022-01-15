السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة محامٍ وشقيقه ووالدهما بتهمة قتل وإصابة 3 أشقاء بقنا

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات قنا، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بالقضية 809 لسنة 20121 جنايات دشنا، المتهم فيها محام وشقيقه ووالدهما وشخص آخر بقتل شخص والشروع فى قتل شقيقه وشقيقته عن طريق إصابتهما بأعيرة نارية لخلافات على قطعة أرض فضاء.

كانت نيابة قنا الكلية أمرت بإحالة كل من المتهمين "ب" محامي 33 سنة محبوس، وشقيقه "م" - هارب، ووالدهما "ح" وشخص رابع يدعى"و" - هاربين - وجميعهم مقيمون بمركز دشنا الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاشتراك  فى قتل "م"  23 سنة والشروع فى قتل شقيقيه "م" و"ن" عمدًا مع سبق الإصرار بسبب نزاع على قطعة أرض فضاء بمركز دشنا.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين جميعاً أحرزوا أسلحة وأعيرة نارية غير مرخصة  وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل الضحية وشرعوا في قتل آخرين عمدًا.

الجنايات محكمة الجنايات شروع في قتل مركز دشنا جنايات قنا

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