السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع سائق سيارة ميكروباص تحرش بفتاة بدمياط

التحقيق
التحقيق

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع سائق لقيامة بالتحرش  بفتاة  داخل سيارته الميكروباص أثناء توصيلها من دمياط إلى رأس البروأمرت النيابة بإستدعاء الفتاة لسماع أقوالها.

وعن التفاصيل كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضررت خلاله صاحبة الحساب بأنه حال استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" من مدينة دمياط لمحل إقامتها برأس البر تلاحظ لها قيام السائق بالإتيان بأفعال خادشة للحياء مما أضر بها نفسياً.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط السيارة وقائدها سائق – مقيم بدائرة قسم أول شرطة دمياط وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

وزارة الداخلية مديرية أمن دمياط التحقيق مع سائق جهات التحقيق المختصة مدينة دمياط

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