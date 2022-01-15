إحباط محاولة استهداف قاعدة «بلد» الجوية وسط العراق بثلاث طائرات مسيرة 

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد بثلاث طائرات مسيرة وفقا لما نقلته وسائل إعلام عراقية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وسائل الاعلام العراقية: إن ثلاث طائرات مسيرة اقتربت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية.

وأوضحت الخلية أن "القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".

فيما ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 11 إرهابيًا في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت السلطات العراقية- في بيانٍ أمس الجمعة- أن "مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار من إلقاء القبض على 11 إرهابيًا استنادًا إلى مذكرات قبض، وجرى تدوين إفاداتهم بعد ما اعترفوا بانتمائهم لعصابات تنظيم داعش الإرهابي، وشاركوا بمواجهات وتعرضات على القوات الأمنية خلال عمليات التحرير".

وأكد البيان أنه تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.