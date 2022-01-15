السبت 15 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إحباط محاولة استهداف قاعدة «بلد» الجوية وسط العراق بثلاث طائرات مسيرة 

إحباط محاولة استهداف
إحباط محاولة استهداف قاعدة «بلد»

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد بثلاث طائرات مسيرة وفقا لما نقلته وسائل إعلام عراقية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وسائل الاعلام العراقية: إن ثلاث طائرات مسيرة اقتربت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية.

وأوضحت الخلية أن "القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".

فيما ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 11 إرهابيًا في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت السلطات العراقية- في بيانٍ  أمس  الجمعة- أن "مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار من إلقاء القبض على 11 إرهابيًا استنادًا إلى مذكرات قبض، وجرى تدوين إفاداتهم بعد ما اعترفوا بانتمائهم لعصابات تنظيم داعش الإرهابي، وشاركوا بمواجهات وتعرضات على القوات الأمنية خلال عمليات التحرير".

وأكد البيان أنه تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

 

خلية الإعلام الأمني العراقي قاعدة بلد الجوية طائرات مسيرة طائرات مسيرة مفخخة العراق أخبار العراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوى العام

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 15-1-2022

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

عضو بالشيوخ: «قيمة العمل» أهم رسائل الرئيس السيسي بمنتدي شباب العالم

متهم فى عمليات اغتيال.. تفاصيل اتهامات القيادى بـ«حسم» حسام منوفى

رغم إصابته بكورونا.. اليوم نظر دعوى ابنة رشوان توفيق ضده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

الشماتة فعل شيطانى

سمر عادل

هل مصر مستعدة لتكون مركزًا للطاقة؟

د.كريمة الحفناوى

تداعيات التنافس الأمريكى الصينى فى العام الجديد

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا

لعبة المد والجزر.. تحديات العلاقات الإسرائيلية الأوروبية فى عهد بينيت