السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء توافد طلاب الصف الرابع الابتدائى على المدارس استعدادًا لامتحان اللغة العربية

طلاب الصف الرابع
طلاب الصف الرابع الابتدائى

بدأت لجان المدارس الحكومية في استقبال طلاب الصف الرابع الابتدائي على أن تبدأ الامتحانات في الثامنة والنصف صباحا اليوم السبت.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم التعليم الفني على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا المستجد على جميع اللجان والالتزام بارتداء الكمامة طوال الوقت.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من توزيع الأسئلة على المديريات التعليمية فقد قامت الوزارة بتوزيع بنوك اسئلة على كل إدارة تعليمية وكل بنك يوجد من ٢٠٠ إلي ٣٠٠ سؤال في كل مادة ليتم الاختيار أثناء الامتحان ويكون الامتحان مختلف من مدرسة إلى الثانية.

وكشفت مصادر بالوزارة  أن فور الانتهاء من أول امتحان سوف تبدأ الوزارة في إرسال نماذج الإجابة إلى المدارس لكي تتم عملية التصحيح داخل المدرسة أول بأول .

وأكدت المصادر خلال تصريحاتها أن الأسئلة لا تحمل أي طابع فيه لف ودوران والاسئله جميعها مباشرة ولكنها تحتاج إلى التفكير وتطبيق المهارات التي تدرب عليها الطالب خلال دراسته لمنهج الصف الرابع الابتدائي الجديد.

أشارت المصادر أنه يوجد عقوبات صارمة لكل من يفكر في تسريب الأسئلة الخاصة بالصف الرابع الابتدائي وأن الوزارة سوف تعمل علي كشفه وكشف مكانه وحينها سيتم إحالة المدرسة بأكملها للتحقيق.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي والذي بدأ اليوم وهو كالتالي : 
السبت 15 يناير:
امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتَين ونصف الساعة.
التربية الدينية لمدة ساعة ونصف الساعة.


- الأحد 16 يناير:
مادة العلوم لمدة ساعة ونصف الساعة.
المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف الساعة.


- الإثنين 17 يناير:
مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف الساعة.
مادة ICT لمدة ساعة ونصف الساعة.


- الثلاثاء 18 يناير:
امتحان لغة إنجليزية لمدة ساعة ونصف الساعة.


- الخميس 20 يناير:
امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف الساعة

امتحانات النصف غدا لجان عملية تسريب لوز لتر العربية التعليم الفنى السبت الثلاثاء تحقيق صحي بنوك مدرسة عمل بعد مصادر

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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