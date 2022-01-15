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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 15-1-2022

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية خلال فترة التعاملات اليوم السبت، حيث بلغ 15.70 جنيه، وذلك في ثانى أيام إجازة البنوك الرسمية، وفى ظل الاهتمام الكبير بمتابعة معدلات أسعار الصرف من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المختلفة مع بداية فترة استيراد السلع والمنتجات من الخارج لارتباطها بأسعار الدولار، وأيضا متابعة البنك المركزي المصري الأسعار يومياً للحفاظ على استقرار السوق المصرفية.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم


وأظهرت بيانات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما أدى إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في فروع البنوك الحكومية والاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، مع قدرتها على توفير الكميات المطلوبة من الدولار يومياً للعملاء لإحداث توازن في سوق الصرف، وبعد تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف التي ساهمت في قوة ومتانة الاقتصاد.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، اليوم السبت، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري
كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، بينما بلغ  15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي  15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كما أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري،  15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع اليوم.

 

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وأيضا حدث استقرار فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء  عند 15.65 جنيه بينما البيع عند 15.76 جنيه خلال التعاملات ، في بنك بلوم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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