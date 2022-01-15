السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد أن تركه أولاده بالشارع.. إنقاذ مسن بلا مأوى ونقله لدور رعاية

شخص بلا مأوى
شخص بلا مأوى

أكدت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، انه تمت الاستجابة للبلاغ الوارد إلى المؤسسة عن وجود شخص مسن أولاده تركه فى الشارع بمنطقة العباسية.

 

وأشارت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه على الفور تحرك الفريق التابع للمؤسسة، واتضح أن حالته الصحية والنفسية صعبة للغاية، ورافض الحركة من مكانه.

 

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم التواصل مع الحالة وقام عدد من الشباب المتطوعين فى المنطقة بالاتصال بالإسعاف وجاري نقله للمستشفى لعمل الإسعافات الأولية اللازمه له، على أن  يتم نقله للدار حتى يتلقى الرعايه الكاملة.


وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن مؤسسة معانا تعمل على  إيواء كل من هو بلا مأوى، لا سيما فى أوقات الطقس السيئ، حيث يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، بالإضافة إلى توفير البطاطين والوجبات لمن يرفض الانتقال للمؤسسة.

 

أما عن البلاغات، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، إنها تتلقى البلاغات من عدة جهات ومنها تكليفات وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، كما تتلقى البلاغات الواردة من  حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل الاجتماعى، أو عن طريق البلاغات الواردة للخط الساخن 16439 التابع للوزارة، والذي يخصص لتلقى شكاوى انتهاكات وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص او فاقدى الرعاية والمأوى، كذلك الحالات الإنسانية.

 

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أنه يتم ايضا استقبال الحالات عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528.

 

فيما يعمل برنامج أطفال وكبار بلا مأوى  من خلال 17 وحدة متنقلة  تجوب 13 محافظة  من أجل إنقاذ اطفال و كبار بلا مأوى،  حيث تم إنشاء ورفع كفاءة 40 مؤسسة لرعايتهم ووصلت نسبة الإشغال بهم نحو 56%.

وزيرة التضامن التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي الشكاوي الحكومية الموحدة مؤسسات الرعاية الرعاية الاجتماعية

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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