السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرز قرارات وزير التربية والتعليم عن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

طارق شوقي
طارق شوقي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عدة قرارات نهائية بشأن الصفين الأول والثاني الثانوي وقال إن امتحانات  أولى  وثانية ثانوي  ورقية بالكامل  وعلى مستوى المدرسة.


و أعلن شوقي عبر  صفحته  على  فيس  بوك  عن أن  امتحانات  أولى  وثانية  ثانوي  عام  ستعقد  ورقيا  بالكامل  وبنفس  المواصفات  التي  اعلن  عنها  من قبل  ولكن  على مستوي المدرسة  ويضعها  المدرس الأول  للمادة.


وقال  إنه  سيسمح  باستخدام  التابلت  في  الاطلاع  على  المحتوى  الرقمي  للمقررات  وكتابة  ملاحظات  الطالب  عليه  تنفيذا  لنظام  الأوبن  بوك.

 

في هذا السياق ترصد الدستور أبرز القرارات التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم  وقال إن قراره نهائي عن امتحانات أولى وتانية ثانوي:


-امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي جميعها ورقية وليست إلكترونية كما تم إعلانه من قبل.

 

- الامتحانات 70% اختيار من متعدد و30% مقالية ورقية بالكامل.

 

-الامتحانات تضعها المدارس عن طريق المعلم الأول لكل مادة مع الالتزام بمعايير المركز القومي للامتحانات.

 

-مسموح باستخدام التابلت فقط للوصول إلى الكتاب الإلكتروني وبنك المعرفة وغير مسموح بالكتاب الورقي.

 

-الامتحانات في موعدها وفق الجداول المعلنة من قبل وتبدأ السبت المقبل لأولى ثانوي والأحد لتانية.

 

-الإجابات في نفس ورقة الأسئلة أو في ورقة منفصلة حسب ما تقرر المدرسة.

 

-النتيجة بالتقدير وليس الدرجات: من 85 إلى 100 ممتاز، من 65 لأقل من 85 جيد جدا، من 50 لأقل من 65 جيد، أقل من 50 ضعيف، على أن تشكل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية وإعلانها.

 

في سياق متصل بدأت اليوم امتحانات النقل وخاصة الصف الرابع الابتدائي علي مستوي جمهورية مصر العربية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد. 

المقبل مركز مقال نتيجة ألم طالب قبل لتر امتحانات اليوم فيس بوك

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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