السلطات الفرنسية: وفاة رجل سودانى أثناء محاولة عبور القنال الإنجليزى

قالت السلطات الفرنسية إن رجلا سودانيا في العشرينات من عمره لقي حتفه أثناء محاولة عبور القنال الإنجليزي في درجة حرارة تحت الصفر.



وتم العثور على الرجل وهو فاقد الوعي وتم انتشاله من المياه بعد محاولته مع آخرين الوصول إلى بريطانيا.



وتحركت فرق الإنقاذ الفرنسية في الساعات الأولى من حيث أخرجوا الرجل وأعادوه إلى الشاطئ إلا أنه تم إعلان وفاته.



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن ممثل الادعاء في مدينة بولوني سور مير الفرنسية قوله إنه تم فتح تحقيق في جريمة قتل عن غير عمد.



وقالت السلطات إنه تم إنقاذ 32 شخصا قبالة ساحل مدينة بيرك، بالقرب من كاليه، وهم يعانون من انخفاض في درجة حرارة الجسم.

وعلى صعيد آخر، أكد السفير الفرنسي في تونس انداري باران أن بلاده ستساند تونس في استحقاقاتها المقبلة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية، مجددا ترحيب بلاده بإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، معربا عن ثقة فرنسا في أن تحافظ تونس على مسارها الديمقراطي الذي يُميّزُها في المنطقة.



جاء ذلك خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، بمقر الوزارة، اليوم الجمعة، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.



وثمّن الجرندي وقوف فرنسا إلى جانب تونس في هذا الظرف المفصلي من مسارها السياسي، مشدّدا على عزم الرئيس التونسي على تكريس مسار ديمقراطي سليم يُرسّخ دولة القانون ويعزز الحقوق والحريات، وذلك من خلال الإجراءات الرئاسية المُتخذة، والتي تعكس طموحات الشعب التونسي في العدالة ومحاربة الفساد.



وأعرب عن تطلع تونس لمساندة مجهوداتها خلال الفترة القادمة في مفاوضاتها مع الشركاء والمانحين الدّوليين، مُبرزا الأهمية التي توليها الحكومة للقيام بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال ودفع عجلة النّموّ، رغم التحديات التي يُمليها الظرف الإقليمي والوضع الصّحي.